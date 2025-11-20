最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子





▲最愛說大話唬爛星座Top 3 。（示意圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

生活中總有幾個人，講起話來總是特別有畫面：事情明明只有五分，他們硬是能講成十分，彷彿每段人生都像在拍預告片。其實最愛說大話、容易唬爛的星座，多半不是惡意欺騙，而是天性驅使、情緒推動，讓話語自然變得誇張。

Top 3 雙子座

雙子座的嘴巴永遠跑得比現實快，平凡的小事在他們的敘述裡會被自動加戲、加特效。雙子並不是故意唬人，只是腦中浮現的版本比較精彩，而他們又害怕無聊、怕場子冷掉，所以會用誇飾的語氣讓氣氛維持在最高點，也讓自己不至於被忽視。

Top 2 射手座

射手座則是另一種風格，他們的「大話」往往出於真誠的熱情，當下覺得做得到，就會豪氣萬丈地承諾，彷彿世界立刻就能照他們的藍圖運轉。但射手的理想主義太強，往往忽略現實執行的難度，所以很多承諾變成「說出口那一刻是真的，之後就看命運」。他們說話的膨脹感，是因為對生活充滿想像，希望把能量分享給所有人，卻常常讓人分不清什麼是願景、什麼是事實。

Top 1 獅子座

而最典型、最容易被貼上「唬爛王」標籤的，非獅子座莫屬。獅子的大話帶著強烈氣勢，是一種維持自信、守護面子的方式。他們天生不願被小看，講話時會下意識把場面撐大，把語調拉得更堅定，彷彿只要他說出口，世界就會照他的方式運作。獅子的誇飾其實是一種心理盔甲，用來掩飾他們對失敗與被看扁的恐懼。當他們說得很霸氣，往往是心裡也需要那份力量。