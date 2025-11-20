fb ig video search mobile ETtoday

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

>

▲▼「迷妹體質」星座排行Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲最愛說大話唬爛星座Top 3 。（示意圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

生活中總有幾個人，講起話來總是特別有畫面：事情明明只有五分，他們硬是能講成十分，彷彿每段人生都像在拍預告片。其實最愛說大話、容易唬爛的星座，多半不是惡意欺騙，而是天性驅使、情緒推動，讓話語自然變得誇張。

Top 3 雙子座

雙子座的嘴巴永遠跑得比現實快，平凡的小事在他們的敘述裡會被自動加戲、加特效。雙子並不是故意唬人，只是腦中浮現的版本比較精彩，而他們又害怕無聊、怕場子冷掉，所以會用誇飾的語氣讓氣氛維持在最高點，也讓自己不至於被忽視。

Top 2 射手座

射手座則是另一種風格，他們的「大話」往往出於真誠的熱情，當下覺得做得到，就會豪氣萬丈地承諾，彷彿世界立刻就能照他們的藍圖運轉。但射手的理想主義太強，往往忽略現實執行的難度，所以很多承諾變成「說出口那一刻是真的，之後就看命運」。他們說話的膨脹感，是因為對生活充滿想像，希望把能量分享給所有人，卻常常讓人分不清什麼是願景、什麼是事實。

Top 1 獅子座

而最典型、最容易被貼上「唬爛王」標籤的，非獅子座莫屬。獅子的大話帶著強烈氣勢，是一種維持自信、守護面子的方式。他們天生不願被小看，講話時會下意識把場面撐大，把語調拉得更堅定，彷彿只要他說出口，世界就會照他的方式運作。獅子的誇飾其實是一種心理盔甲，用來掩飾他們對失敗與被看扁的恐懼。當他們說得很霸氣，往往是心裡也需要那份力量。

關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 獅子座, 射手座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚 伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面