宋江成LOEWE品牌大使！穿皮衣秀寬肩　朴寶劍背CELINE包好想一起去旅行

記者林明瑋／綜合報導

LOEWE宣布韓國男星宋江（Song Kang）成為全新品牌大使，今年10月才退伍立刻有了新身份，可見人氣，發布的形象照中他穿著皮衣、條紋長褲，有個性又有鬆弛感，雖然包緊緊，但寬肩線條仍然可見；CELINE全球品牌大使 V（金泰亨）與朴寶劍最近各自拎著旅行袋展現風格，V穿著皮夾克與格紋褲搭配大尺寸的皮革波士頓包、朴寶劍則是針織衫內搭襯衫、肩背CELINE老花旅行袋，散發優雅氣質，是不是很想跟他一起去旅行？

▲韓國男星宋江成為LOEWE品牌大使。（圖 / 品牌提供，以下同）

不得不說宋江的五官屬於可愛型，加上身高186公分、精壯的身材和太平洋寬肩，收穫大批粉絲，當兵也不損人氣，他在《喜歡的話請響鈴》中初露鋒芒，後續《Sweet Home 甜蜜家園》、《無法抗拒的他》、《與惡魔有約》等都很受歡迎，被形容是「心臟會漏拍」等級。

▲宋江穿皮衣與條紋長褲，包緊緊但寬肩依然明顯。

LOEWE在今年3月由Jack McCollough和Lazaro Hernandez雙人組設計師接棒創意總監大任，10月在巴黎時裝周獻出首秀，現在新的品牌大使出爐，逐步形塑出屬於LOEWE新樣貌。宋江表示：「我一直被LOEWE工藝與皮革的創新精神吸引，在我的表演中，探索新的表達方式與堅守創作初心同樣重要，這讓我對全新的合作由衷期待。」

▲V穿CELINE皮夾克搭配同色系大尺寸波士頓包。

男神們各有歸屬，BTS成員V（金泰亨）和朴寶劍是CELINE品牌大使，最近分別以旅行袋系列包款示範穿搭，V 選擇深棕皮革外套與格紋長褲，色階沉穩、帶有一點都會叛逆氣息，手上的CELINE大尺寸波士頓包，很適合男士們的日常，顯得率性瀟灑，朴寶劍則以棕色針織衫內搭淺藍襯衫，將CELINE老花旅行袋背上肩，散發優雅魅力，他背的包型是適合小旅行或放進健身裝備去運動的大小，相當實用。

▲朴寶劍背著CELINE老花旅行袋。

CELINE旅行袋系列融合品牌經典與實用精神，以柔軟小牛皮與經典印花為主要材質，線條流暢。皮革款呈現細緻霧面光澤，搭配銀色金屬飾件與可拆式肩背帶，經典Triomphe印花透過皮革高頻壓印工藝，以黑色皮革飾邊與復古金屬細節襯托，採用更柔軟的印花帆布製作，使包身更為柔軟，旅行袋系列不只旅行時使用，更能自然融入生活，方便又好搭配。

▲CELINE粒面牛皮革圓筒手袋（左）、大型波士頓包，各105,000元。



▲CELINE標誌印花大型波士頓包（左）81,000元、大型旅行袋89,000元。