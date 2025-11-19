J-Hope化身潮流主理人！聯名Human Made10款限量松鼠單品超萌來襲

記者鮑璿安／綜合報導

HUMAN MADE 與 BTS 成員J-Hope 終於帶來萬眾期待的聯名系列「HUMAN HOPE」！將於 11 月 22 日在 HUMAN MADE 日本官網與首爾鴨鷗亭 APGUJEONG 實體店同步發售。這次合作源自J-Hope長期對 HUMAN MADE 的喜愛，系列名稱更巧妙結合彼此名字，象徵潮流與希望的雙重意義，從服裝、飾品到家居小物共 10 款商品，滿載玩心與巧思。

▲HUMAN MADE 與 BTS 成員J-Hope終於帶來萬眾期待的聯名系列「HUMAN HOPE」。（圖／品牌提供）



本次主視覺以「松鼠」作為主角，俏皮可愛的形象延伸到多款單品上，讓整個系列呈現出輕鬆、有趣又具收藏價值的調性。最吸睛的莫過於毛衣單品，深藍與咖啡色款式以厚實針織呈現復古感，正面以超萌松鼠大頭圖案搭配「HUMAN HOPE」字樣，背後則換成「HUMAN MADE」，正反面風格一次滿足，鬆軟蓬鬆的織面讓毛衣看起來更加溫暖。

外套部分則是粉絲們搶收藏的重點，採用經典緞面與絎縫結構打造，米白綠色的配色復古又亮眼，背後繡上兩隻松鼠搶著抱住「HUMAN HOPE」心形圖案，搭配「The Future Is In The Past」字樣，象徵品牌經典美學與童心交織。黑色外套則以絲絨材質呈現更濃厚的街頭質感，橘色刺繡點綴出鮮明活力，讓粉絲完全無法抗拒。

T 恤同樣維持 HUMAN MADE 一貫的可愛畫風，白、黑兩色皆以「松鼠抱心」圖案作為主視覺，背面則低調放上象徵合作的綠色心形 logo，日常穿搭就能輕鬆展現粉絲身分。此外，系列還包含地毯、戒指等生活單品，以趣味性與收藏感兼具的方式將「希望」與「人性」視覺化，彼此互相呼應。無論是J-Hope粉絲、街頭潮流愛好者或 HUMAN MADE 的老客戶，都能在這次合作中找到值得帶回家的作品。

往下看更多話題聯名





▲GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸。（圖／品牌提供）

GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸，融入品牌拿手的日常剪裁與舒適布料。系列中包括重磅內刷毛上衣、開襟外套、家居服組與迷你包等多款單品。視覺主題圍繞魁地奇運動場與蜂蜜公爵糖果屋，整體設計運用學院徽章、配色字樣與角色標誌，像是紅金色的格蘭芬多、綠銀色的史萊哲林，都成為穿搭重點。男裝以厚磅刷毛與V領針織外套呈現復古質感，女裝則以條紋開襟衫搭配圓包點綴出俏皮氛圍。最親民的襪款定價僅150元起，讓粉絲能以低門檻入手魔法學院風。