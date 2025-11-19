亞尼克脆皮奶霜生乳捲好誘人　BAC雙巧草莓蛋糕限期回歸

記者蔡惠如／綜合報導

草莓控注意！耶誕節將近，兩家甜點品牌分別推出冬季限定的草莓蛋糕。亞尼克主打粉色脆皮外層的草莓脆皮巧克力生乳捲，每日限量供應；BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸市場，外層鋪滿整顆草莓，強調酸甜與巧克力的多層次風味，以期間限定販售。

▲亞尼克草莓脆皮巧克力生乳捲。（圖／品牌提供）

亞尼克今年年末推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，外層以白巧克力結合草莓果粒，加上杏仁碎形成粉色脆皮，搭配粉色泡芙蛋糕體，內餡則以北海道奶霜搭配草莓奶霜與草莓果凍，呈現濃厚莓果風味，讓整體風味在奶霜滑順之外，還多了一層酥脆口感，售價699元，每日限量200條。

另同時推出的「戲雪尋莓生乳捲」則延伸莓果路線，覆盆莓果粒直接烤入粉色泡芙蛋糕體，內層捲入北海道奶霜與草莓凍奶霜，視覺上以糖粉製造「下雪效果」，提供12公分與18公分兩種規格，售價430元至495元。

除了整條蛋糕，亞尼克也推出多款小點作為派對補充，包括主打開心果香與覆盆莓酸度的「開心果覆盆莓慕斯」、法式甜甜圈泡芙、糖霜餅乾、法式蛋白餅等，售價95元至199元，適合作為交換禮物或增添節慶氛圍。

BAC今年冬季「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」再度回歸，外層以整顆新鮮草莓鋪滿作為主視覺，下層則以70％與100％可可調和的生巧克力餡做為主要風味，讓甜度更為平衡。中層加入覆盆莓與草莓果餡，提供酸度支撐整體口感，最底層以巧克力湯種戚風蛋糕保持濕潤與蓬鬆度，六吋售價1090元，12／5起開賣。