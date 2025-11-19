fb ig video search mobile ETtoday

伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手

>

▲▼伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜、微博/伊能靜）

▲伊能靜有一套自己的育兒心法。（圖／翻攝自FB、微博/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

伊能靜常在《小紅書》上暢談親子關係，總獲得不少共鳴，她分享每個孩子都是獨一無二，生來就不應該和其他人一樣，建議父母不要拿孩子和別人比較，因為社會瞬息萬變，這個標準沒人說了算，就像你覺得有錢是幸福的，但偏偏就有不幸福的有錢人，因此建議父母放下焦慮，掌握3個心法，該放手的時候要放手，因為親子關係就是一場漸行漸遠的旅行。

#允許孩子頂撞

所謂的頂撞並不是對父母不尊重、沒禮貌，而是允許子女質疑或是反問，像是她提到自己就允許孩子發問，你做得到嗎？她坦言自己和老公在家中和孩子道歉是常常發生的事，如果做不到的話，她也會坦承自己做不到。

▲▼伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜、微博/伊能靜）

▲9歲的女兒也很有自己的意見與想法。

#了解孩子的心流狀態

當孩子做一件事情可以反覆做、不嫌累的時候，代表孩子開始出現自己心流狀態，像是孩子喜歡畫畫，但這時候你不要勉強孩子天天畫、一直畫，因為畫畫包括了看世界、審美觀、對生活的感受等等面向，別工具化孩子，父母對於天賦拓展和天賦工具化要有清醒的界線。

▲▼伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜、微博/伊能靜）

▲伊能靜鼓勵兒子發揮天賦。

#適當時刻放手

她提到親子關係就是漸行漸遠的旅行，她分享兒子14歲時曾經非常無理的頂撞，回想起那個瞬間自己也差點爆炸，這時她回想到自己的青春期，因為荷爾蒙作怪，對世界也產生了很多疑問，而兒子正把目前的疑問轉嫁到她身上。這時候她冷靜下來，過了一會兒和兒子溝通：「我知道青春期的你心理狀態很混亂，但是你需要給我時間適應我們之間的情感變化，媽媽會學會放手，也請你對我講話溫柔一點，媽媽是人也會傷心。」而從那時開始，她幫兒子把門關上，也不想再知道兒子的手機密碼，後來到他上大學，她告訴自己該放手的時候到了，因為沒辦法幫兒子戀愛，也沒辦法讓老闆賞識他，未來的過程父母得慢慢淡出，這時候就該把時間還給自己了。

親子教育, 青春期, 育兒心法, 伊能靜, 放手

