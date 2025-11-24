8款韓系氛圍感髮色推薦！西柚粉棕堪稱好氣色救星　布丁頭不尷尬

文／美人圈

不論你是短髮、中短髮還是中長髮，想換髮色又怕褪色太快、布丁頭明顯？選擇「韓系氛圍感髮色」準沒錯！韓國流行的髮色偏柔霧光澤、自然融入原生髮，不用漂就有清透輕盈的氛圍感，重點是褪色期也美美的。這次帶來8款韓系氛圍感髮色推薦，摩卡橘棕、西柚粉棕堪稱素顏好氣色救星，牛奶柔棕、烤栗紅棕不用漂、不怕布丁頭尷尬！

韓系氛圍感髮色推薦1：原生咖啡

低調卻超有質感的「原生咖啡」絕對是是懶女孩必染的耐看髮色範本！以深棕為基底，加上柔和咖啡色漸層，髮絲在陽光下會透出自然光澤，像天生髮色一樣柔和乾淨，就算後面布丁頭長出來、也能自然融進原本的髮色裡，褪色期也不會突兀，而且相當耐看，是不整理也很有氣質的百搭髮色！

▲原生咖啡是耐看髮色。（圖／IG@honki.may）

韓系氛圍感髮色推薦2：摩卡橘棕

喜歡自然但又不想太無聊？這款「摩卡橘棕」是超人氣顯白色。米褐色打底搭配柔柔的摩卡橘調，整體色澤溫暖又透亮，有種被奶茶包圍的柔霧氛圍感。這款橘棕色褪色期也不容易變黃，就算懶得補染也能維持柔順及光澤感，非常適合短、中長髮女孩打造清新感造型。

▲摩卡橘棕顯白。（圖／IG@tsukieey）

韓系氛圍感髮色推薦3：西柚粉棕

帶點甜甜少女感的「西柚粉棕」，結合粉嫩與棕調的漸層設計，輕盈透明的視覺效果讓整體氣質超升級。這款西柚粉棕不需漂髮也能上色、漂的話會更偏粉棕感，褪色偏粉不偏黃，就算布丁頭長出來也像自然陰影一樣柔和過渡，尤其搭配空氣瀏海或層次剪，更能凸顯臉部輪廓，素顏也相當提氣色！

▲西柚粉棕不需漂髮也能上色。（圖／IG@ran__okuda）

韓系氛圍感髮色推薦4：冷棕色

喜歡霧感的話一定不要錯過這款「冷棕色」髮色！偏灰霧調的冷棕不挑膚色，能中和偏黃肌膚的暗沉感，讓整體膚況瞬間透亮，冷棕色低調卻有高級光澤感，無論搭配自然直髮、慵懶波浪或外翻造型，都能呈現超韓系的輕盈氣質感，而且後面褪色不容易跑黃、也不會出現明顯布丁頭。

▲偏灰霧調的冷棕不挑膚色。（圖／IG@_kanon_hair）

韓系氛圍感髮色推薦5：牛奶柔棕

融合暖橘與棕色調的「牛奶柔棕」，自帶柔霧濾鏡效果！在陽光下會閃出細緻的暖橙光澤，讓頭髮像融進奶霜一樣輕盈柔順，就算不刻意造型，這款髮色也能讓頭髮看起來有空氣感，是韓妞很愛的自然派髮色之一，而且褪色後也很柔和、不會發黃或突兀，是一款可以撐很久的髮色。

▲牛奶柔棕自帶柔霧濾鏡效果。（圖／IG@_ssuzy.b）

韓系氛圍感髮色推薦6：烤栗紅棕

這款「烤栗紅棕」可以說是秋季最推髮色！在茶棕基底中加入栗子般的紅棕色調，低調又不失亮點，隨著光源變化會透出不同色階，髮絲層次更明顯，整體氣色也變得紅潤有神。不論是直髮還是大波浪造型都很合適，尤其推薦給膚色偏暗、想要提亮氣色的女孩！

▲烤栗紅棕是秋季最推髮色。（圖／IG@__erimmm）

韓系氛圍感髮色推薦7：杏桃奶棕

介於霧米色與暖棕色之間的「杏桃奶棕」，有種輕盈柔焦的迷人感。它的低明度能自然修飾髮量、讓髮絲看起來更柔順蓬鬆，搭配層次剪裁更能凸顯蓬鬆輪廓，就算素顏也不會顯得沒精神，是非常百搭的柔霧系髮色！

▲杏桃奶棕是非常百搭的柔霧系髮色。（圖／IG@ran__okuda）

韓系氛圍感髮色推薦8：巧克力棕

萬年不敗的「巧克力棕」永遠不出錯，深棕調中帶著一點摩卡光澤，穩重又不會太暗沉。這款髮色的最大優點就是「超耐看＋超好整理」，根本懶女孩福音！不管全頭染或局部挑染都能營造柔和陰影層次，布丁頭長出來也完全不突兀！

▲萬年不敗的巧克力棕髮色。（圖／IG@yeovvun）

