打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

▲居家,家裡,客廳,起居室,打掃,清潔。（圖／unsplash）

▲要如何打造順眼的居家風格，幾種狀況要避免。（圖／unplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否嚮往外國豪宅中一眼就能感覺的高質感的擺設？其實這些是設計師們「有捨有得」的角力結果，或許建築本身的空間有一定加分，但讓人評判家中裝潢是否有「高級感」，擺設是最主要的因素，有些裝飾陷阱你該注意。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲空間大小比例要適當，適度的留白是必要的。

空間與物品的比例
要如何讓空間與居家用品能有效產生連結，大小比例是一個相當重要的因素，在一個小空間內放入過大的商品，不但感覺奇怪，更會破壞整體的和諧，若客廳空間小，就不要再塞進一個大沙發，或是一塊過小的地毯，就別用在大起居間內。

投資好的燈飾
很多人都會忽略燈光，事實上它是最能有效提升整體居家氛圍與質感的單品，現在也有許多設計師倡導家中整體燈光不要太明亮，讓室內空間也有日與夜的區隔，把充足的照明放在書桌或閱讀的角落即可。

▲▼透天,客廳,樓梯。（圖／翻攝自pixabay）

▲投資特色的燈飾，也能提升整體空間的質感。

捨棄過多的裝飾品
大多數人的感受是這樣的，當一個櫃子內放入越多裝飾品，每個單品的價值感就越低，且視線變得凌亂無法專心，少即是多，是擺放裝飾品的鐵則，若你有很多值得欣賞的單品，應該幫它們「換季」，隔一段時間更換擺放，而不是一股腦的全秀出來。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲過多的裝飾會讓空間雜亂，適合就好。

重視沙發的質感
無論是請朋友到家中作客，或是你日常生活使用的頻繁度，最醒目與使用率高的單品之一，就是沙發，當然是要好好的選擇，最好是兼具個人風格與質感，但不要忘了前面的提醒，就是要注重整體空間的比例，不然再好的產品也會因而失色。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲沙發是整體的視覺焦點，既然也是常用的傢俱，不妨投資多一點金額，買張好品質的。

居家設計, 質感提升, 空間比例, 燈飾選擇, 沙發挑選

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

