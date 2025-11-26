女星愛包榜來了！宋慧喬豹紋包超吸睛　盧允瑞同款明星搶著背

fb ig video search mobile ETtoday

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲女星穿搭的包款亮點。（圖／品牌提供、宋慧喬IG）

圖文／CTWANT

包包不嫌多，尤其最愛看「女星愛包大亂鬥」，從資深女神林志玲、宋慧喬，到新生代女星盧允瑞、李沐紛紛端出超強包款戰力，各種風格一次看個夠。這次就來分享每位女星穿搭的包款亮點，買包前務必筆記！

女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo

身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被Delvaux Brillant Tempo圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上頁岩綠Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲林志玲Delvaux上身好優雅。（圖／品牌提供）

柔軟輕盈的Brillant Tempo讓優雅不再沉重，雙結構設計美學、開合皆宜，而手提、肩揹兩用的雙結構設計，完美展現知性與隨性。

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲Delvaux Brillant Tempo。（圖／品牌提供）

女星愛包推薦：宋慧喬 × FENDI Peekaboo

宋慧喬直接用兩套造型證明FENDI Peekaboo就是她的真愛！一套亮橘×藍綠×酒紅的高難度撞色造型，她靠一顆駝色Peekaboo壓軸穩住全場。視覺搶眼的撞色，就用「包款中性色」完美消化，這招是穿搭高段班技巧，真的要學啦。

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲宋慧喬新形象照公開。。（圖／宋慧喬IG）

另一套藍綠皮衣Look，直接搭配豹紋Peekaboo，女神宋慧喬瞬間變身氣場＋野性兼具。不得不說，這顆秋冬必備的豹紋款，讓她背出滿滿的高級感！

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲宋慧喬演繹FENDI Peekaboo包豹紋款。（圖／宋慧喬IG）

女星愛包推薦：盧允瑞 × Balenciaga Le City系列

新生代女星盧允瑞把巴黎世家Le City系列背出新世代的率性態度！深藍牛仔套裝配灰色Le City，隨性到不行卻依然超級有型；另一套灰色全身穿搭再換上黑色Le City First，輕盈俐落，完全是把街頭酷感調到最剛好的程度。

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲盧允瑞把巴黎世家Le City系列背出新世代的率性態度。（圖／品牌提供）

Le City系列以重新演繹經典之姿回歸，選用Arena羔羊皮並配備Palladium Vibrato飾件，有易於識別的皺褶與紋理感，手感特徵柔韌而豐滿，皮革顯得隨性與柔軟。而Le City First包，輕盈實用又有態度，一包可手提、肩背或腋下背，延續機車包的「率性酷感」風格：細節眾多、五金明顯，既有街頭感也有精品感。

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲Balenciaga Le City系列。（圖／品牌提供）

女星愛包推薦：李沐 × Ferragamo Hug Soft

話題女星李沐近期新歡、就是這顆FerragamoHug Soft單肩包。線條乾淨、細節摩登，搭拉鍊＋金屬飾板，一背上整個人瞬間變得更俐落。Hug Soft單肩包不只金屬飾件增加時尚攻擊力，小包也能有大氣勢，加上可調肩帶實用度高，是日常與正式場合都能carry的百搭款！

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲李沐。（圖／李沐IG）

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

▲Ferragamo Hug Soft單肩包。（圖／李沐IG、品牌提供）

2025秋冬最值得投資3大時尚單品！保暖、輕盈、又能穿出高級感，打造質感衣櫥
