數十萬燈飾點亮桃園夜空　華泰耶誕影城開張「打卡像在拍電影」

▲華泰名品2025耶誕城，以百老匯劇場視覺為主軸，打卡超有戲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

華泰名品城邁入 10 周年，今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為題打造周年耶誕場景，園區以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沈浸式拍照場景，其中最受矚目的 20 米耶誕樹再度回歸，搭配燈光、飄雪與五感特效，成為年底最具存在感的耶誕打卡點，自 11／21 起正式亮相。

今年的「華泰 20 米飄雪穿越耶誕樹」以桃金色與百老匯燈牌為主要視覺，外觀除了有攀爬派送禮物的聖誕老人外，每晚 4 點半至晚上 8 點的整點與半點都會播放聲光飄雪秀。耶誕樹內部則以光影、煙霧、音效與特製香氛組成完整五感體驗，遊客可從內部穿越，形成自外而內兩種不同角度的耶誕場景

園區三大主場景分別位於一期、二期與三期，各自延伸百老匯與美式節慶元素。一期「Gloria Xmas Hotel」以飯店背景為概念，將 70、80 年代復古飯店元素換成拍照設施，包括旋轉大門、鑰匙櫃檯、行李推車、吹奏樂器的小矮人與復古電梯，讓民眾能以「入住拍照」方式走逛場景。三期則打造「百老匯耶誕舞台」，以桃金色白雪耶誕樹與戶外舞台組成，每周六晚間「紅鼻子馬戲團」將舉辦耶誕大遊行，另於耶誕節當天 12／25 加演一場。

耶誕市集則貫穿一至三期，設有 37 攤小木屋與餐點攤位，風格涵蓋德國熱紅酒、印度料理、港式點心，也有鬆餅、可麗露、生吐司等甜點品牌，另規畫台味零食、香氛、飾品等小物，會員從 12／15 至 12／28 期間，當日累計消費滿 36,000 元，可兌換限量「GLORIA OUTLETS × HANSCHIU」10 周年聯名香氛禮盒，內含陶瓷擴香石與兩款限定香氛。

台北信義區的耶誕氣氛即起全面升溫，新光三越台北信義新天地以「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」為主題，將整座街區打造成「幸福傳遞出發站」，串起耶誕樹、熱氣球、燈海與互動展區，形成近千公尺的冬季光廊。最受矚目的 20 公尺主樹今年全面升級，搭配會運轉的白金色耶誕列車與每 15 分鐘展演的飄雪聲光秀，營造出信義區年度最具儀式感的城市耶誕景色。

▲新光三越信義新天地耶誕城點燈。（圖／業者提供）

今年「傳遞幸福之樹」由雪松綠枝葉與 15 萬顆暖白金燈泡組成，亮燈後的視覺效果宛如大型耶誕星空。圍繞在主樹周邊的「星願特快車」動態裝置，列車環繞主樹緩緩行駛，象徵幸福啟航，每 15 分鐘一次的燈光秀飄雪特效，亮燈後就吸引大量遊客佇足拍照。耶誕樹展演將一路持續到明年 1／4，12／24、12／25 與跨年夜還會加碼延長至午夜。

信義新天地今年規畫六個主題場景，從 A11 北大門、A4 南大門一路延伸到香堤大道與空橋，形成適合散步的耶誕路線。A4 南大門亮相七米高「奇蹟熱氣球」，以綠白條紋與暖光構成夢幻氣球造景；A9 B1 的「祝福投遞所」則設置 1：1 車廂拍照區，新光三越會員可免費拍四格拍貼，還能在「許願報亭」兌換藝術家聯名耶誕明信片與使用郵寄服務，把祝福直接寄出。

整體燈飾也同步升級，今年以近百萬顆燈泡打造「璀燦大道」，香堤大道兩側樹海亮度加倍，搭配空橋的「夢境光廊」光帶，讓整段信義街區在夜間呈現宛如東京冬季燈海般的效果。A11 北大門旁的「驚喜派送站」還推出限定耶誕甜點、小屋造景與巧克力禮盒，為整體氛圍增添更多節慶感。