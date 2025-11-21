Bacha Coffee節慶限定「假日早晨咖啡」超華麗　COVA耶誕麵包正統回歸

▲Bacha Coffee推出節慶限定「假日早晨咖啡」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年底節慶氣氛漸濃，Bacha Coffee 也應景推出「假日早晨咖啡」掛耳咖啡袋禮盒，採用紅金為主色，華麗的細節讓人目不轉睛，充滿節慶氣息；義大利甜點品牌COVA今年正式回歸台灣市場，首個耶誕節祭出經典節慶甜點Panettone，強調使用經典配方，光想就讓人好滿足。

Bacha Coffee今年耶誕主打「假日早晨咖啡Holiday Morning Coffee」掛耳咖啡袋禮盒，選用百分之百阿拉比卡咖啡，風味結合牛奶巧克力的甜味和焦糖的溫暖氣息，採用水洗處理，內含25包獨立包裝的單杯濾掛式咖啡，注入倒數日曆概念，每日一杯打開舒適早晨，預計將於 12／15 在 Bacha Coffee 台北信義新天地新光三越A8專門店開賣，售價 1,700元。

除了掛耳禮盒，另同步推出「假日早晨禮籃Holiday Morning Hamper」，華麗依舊，包含假日早晨掛耳咖啡袋禮盒、200 克冬季派對咖啡、140 克香薰蠟燭、不織布滴濾咖啡袋、帶蓋咖啡馬克杯、大溪地香草豆莢、手工餅乾、150 克鹹香奶油軟焦糖與 350 克蔗糖晶粒，售價 7,260元。

專門店則推出節慶咖啡蛋糕和國王蛋糕限定甜點，於 12／15 至 12／28 期間限定供應，外帶售價 95 元至 950 元、內用雙片售價 190 元。國王派於 12／27 至明年 1／17 限定供應，外帶售價 150 元至 1,200 元，內用單片售價 150 元。

創立於1817年的義大利甜點品牌 COVA，今年重新回歸，於台北 101 開設專賣店，也推出義大利經典節慶甜點 Panettone 發酵麵包，共有三種口味，包括傳承米蘭原始配方、使用蜜漬橙皮與葡萄乾製作的「經典原味」；以醇厚可可香氣為主調、質地柔潤的「巧克力口味」，以及帶有清新果香、呈現酸甜交織的「杏桃口味」。

包裝以經典金色紙質包裝展現簡約格調，並提供以細膩紋理呈現收藏質感的米蘭典藏鐵盒包裝，以及閃耀設計的聖誕金禮盒包裝。COVA 表示，即日起在官方網站開放預購，消費滿 1,500 元以上可獲得50元起購物金。實體門市 COVA 101 旗艦店同步推出耶誕限定套餐，點購原味切片 Panettone 麵包一份加任選飲品一杯，可享現折 100 元優惠。