金馬時尚／劉若英1.5億Tiffany珠寶全場最貴　石上鳥胸針氣勢非凡

▲劉若英是本屆金馬獎最貴氣的女星，頒獎時穿Maticevski禮服搭配Tiffany總值超過1.5億珠寶擔任頒獎人。（圖／金馬執委會提供）

記者陳雅韻／台北報導

男女明星參加大型頒獎典禮，一般都以華麗耳環或大件項鍊作為穿搭重點，但本屆金馬獎胸針竟成為最佳主角。角逐最佳女主角獎的劉若英是今（22日）晚最貴氣的女星，戴著總值1.5億元的Tiffany & Co.頂級珠寶，特別是胸前的石上鳥高級珠寶系列胸針身價就高達82,950,000元，因為標誌性的鳥兒站在超過17克拉的祖母綠切割鑽石 ，氣勢非凡。





▲劉若英佩戴的Tiffany石上鳥高級珠寶系列胸針主石是逾17克拉的祖母綠切割鑽石，82,950,000元。（圖／Tiffany提供）

今年金馬獎女星們不約而同都選擇中性西裝造型登紅毯，不同的剪裁與色彩穿出個人特色，並別上造型胸針增添華麗感。林嘉欣穿Gucci寬大剪裁的西裝配別上Tiffany Apollo系列鉑金與黃K金鑲嵌鑽石胸針展現個性魅力；而穿條紋西裝的高伊玲別著寶格麗鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓、粉紅碧璽與鑽石胸針，格外出色。





▲林嘉欣穿西裝配Jean Schlumberger by Tiffany火焰造型耳夾965,000元，外套別上Tiffany Apollo系列鉑金與黃K金鑲嵌鑽石胸針 2,075,000元。





▲高伊玲穿帥氣條紋西裝搭配650萬寶格麗珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲高伊玲胸前別的寶格麗鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓、粉紅碧璽與鑽石胸針。

奪下本屆金馬獎最佳男主角獎的張震，一如既往時尚，黑裝上別上細緻的Panthère de Cartier美洲豹胸針，流露低調奢華品味；以《好孩子》入圍最佳男主角的新加坡演員許瑞奇選擇的款式則相當搶眼，為CHAUMET螺旋造型的Torsade de Chaumet鑽石胸針；林柏宏則發揮巧思，將伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石耳轉換為胸針佩戴。





▲張震黑裝別上卡地亞美洲豹胸針，同時佩戴Santos鏤空腕錶大型款以及最新LOVE Unlimited手環與戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲張震佩戴的Panthère de Cartier美洲豹胸針，約885,000元。





▲擔任頒獎嘉賓的林柏宏戴伯爵總值約1600萬元珠寶。（圖／伯爵提供，以下同）





▲林柏宏將伯爵頂級珠寶系列18K白金鑽石耳轉換為胸針佩戴。





▲許瑞奇以正裝搭配CHAUMET珠寶相當帥氣。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲許瑞奇佩戴的CHAUMET Torsade de Chaumet 18K白金胸針，鑲嵌玫瑰式切割及明亮式切割鑽石，1,259,000元。

全場另一貴氣亮點是獲得終生成就獎的陳淑芳，她戴上台灣翡翠珠寶品牌JADEGIA玉世家耳環、手鐲、戒指總值超過5500萬元的頂級翡翠珠寶，當中「翠漣映」蛋面翡翠鑲鑽戒指的翡翠勻潤透淨，周圍環繞84顆約6.47克拉圓鑽，價值高達32,800,000元 。





▲獲得本屆金馬獎終生成就獎的陳淑芳佩戴JADEGIA玉世家總值超過5500萬頂級翡翠珠寶，優雅大方。（圖／攝影中心攝）





▲陳淑芳戴的玉世家「翠漣映」蛋面翡翠鑲鑽戒指，32,800,000元。（圖／玉世家提供）