感情遇瓶頸？憑直覺挑出「英文字母」　秒讀另一半的心意

記者曾怡嘉／綜合報導

感情正處於瓶頸，和另一半的關係岌岌可危嗎？《小紅書》上有一個爆準心理測驗，第一眼選出一個英文字母就可測出他想對你說的話，試過的網友都喊準！你也快來試試。

#憑第一直覺挑一個英文字母，測出對方的心意

--------------（下面為詳細解說）

#選擇D的你

你和對方都希望這段關係是自由自在的，彼此都不設限，並沒有一定要如何發展，你對他在物質方面是相當大方的。

他想對你說：雖然我們的關係很難定義，目前這段時間也不是想見就能見面，但我不想你對我們的關係失去希望，我很常會想到你，不希望你和別人在一起。



#選擇P的你

兩人對於這段感情的羈絆都很深，你很渴望照顧對方，也希望能幫他分擔煩惱。

他想對你說：面對你的時候我會有點壓力，因為我覺得你很優秀，我很多地方都不如你，雖然喜歡你，我還在觀察，不確定要不要再更進一步。

#選擇A的你

最近兩人的狀況有點糟，一個想掌控，另外一個人就想逃，兩人都沒在這段關係得到滿足。

他想對你說：有時候我覺得你在控制我，所以我會想躲得遠遠的，我很後悔傷害你，這段關係很大部分是我搞砸的，給我一點時間，我不希望這段關係斷掉。



#選擇K的你

兩人目前關係有點混亂，最新的課題就是要學會原諒或放下，你可能發現對方沒有想要認真交往，或是有其他新的對象。

他想對你說：我心中一直有你，但目前狀況沒辦法在一起，我很想告訴你真實的感覺，但我不知道怎麼做比較好，所以我把這件事先擱著，讓彼此都冷靜一下。