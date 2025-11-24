如何減少人生後悔？5大秘訣教你「用10年後的視角做決定」

▲人生沒有後悔藥，忠於自己最重要。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

每次做決定都天人交戰，擔心做出錯誤決定？其實人生沒有絕對完美的選擇，只有是否忠於自己的每一步。許多後悔並非來自做錯，而是沒有活成心裡渴望的樣子。把我以下5個重點，大幅減少你後悔的可能性。

#不後悔不是結果完美，而是忠於自己

人生本來就是由無數次的不確定堆疊而成，沒有誰能走在完全正確的路上，通常後悔多來自迎合他人、在意眼光、做違背內心的事情；只要選擇符合自己價值，就算結果不如預期也不會後悔。





#做選擇前先問：我真正想要的是什麼？

有時候後悔並不是做錯，而是不夠了解自己想要的是什麼。減少遺憾最有效的方法，是在每個重要時刻停下來確認自己的需求，而不是照著別人的標準活。



#用「十年後」視角做決定

拉開距離看事情，能讓情緒降溫、思考清晰，也能避免當下衝動造成的後悔，必須了解你的生人比眼前煩惱長得多，而你要面對的是未來的自己，而不是當下的恐慌。

#接受不完美的選擇，也是一種成長

比起成功的經驗，人真正的成長往往來自於「整合」，也就是你願意從每段經歷找到意義，只要能從中學到東西，這一段路就沒有白走。

#標準是「盡力」，不是「完美」

以當時的狀態做出最好的選擇，本來就值得接納；懂得自我寬容，後悔自然會變少。能誠實地承認我已經盡力，就是一種成熟。