12款精品入門級小皮件推薦　萬元內LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Text／Marie Claire美麗佳人

和動輒破萬的精品大包相比，小皮件一直是「入門級奢侈品」的首選，尺寸雖小，卻每天會摸到、拿到、使用到，普發一萬剛好是一個讓自己升級的小契機，挑一個順眼、耐看又實用的小皮件，讓每天的心情都更好一點！如果你還在想一萬元該怎麼花，這篇直接帶你一次挑好。

10＋款萬元內輕奢小皮件推薦

Louis Vuitton 名片夾 NT$8,400

LV卡夾永遠是小皮件界的經典，耐用、辨識度高，紅色拼接讓老花看起來更有特色、也更有年輕感，若你的普發一萬入帳想買精品入門款，這款真的閉眼買。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Coach Tabby短夾 NT$8,800

近年翻紅的Coach Tabby系列也推出短夾單品，低調的黑色皮革搭配標誌性的C字金屬釦，多了點優雅調性，是很耐看、越用越順眼的小短夾。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Acne Studios 短夾 NT$9,500

亮面壓紋讓這款短夾有與眾不同的視覺效果，帶點潮感、卻不會過於張揚，尺寸輕巧，是「想要不撞款」的人很值得選擇的小眾精品皮夾。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Tory Burch Kira絎縫皮革短夾 NT$8,110

柔軟帶點澎度的絎縫皮革，搭上金色T字Logo，優雅度小巧，是很適合日常使用的輕奢小皮件。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Michael Kors 短夾 NT$6,600

黑色皮革金屬扣帶，讓這款短夾在低調與個性之間抓到完美平衡，外型精緻又帶點「小高級」感，雖然不是Logo經典款，卻有獨特的耐看風格。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

A.P.C. 皮夾 NT$6,040

A.P.C.的小皮件就是典型簡約派的愛用款，沒有太過搶眼的設計，但怎麼看都舒服，細緻皮革加上白字Logo，乾淨的線條讓人越用越喜歡。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Diesel 1dr零錢短夾 NT$8,700

Diesel式的高級街頭感在這款皮夾上完整呈現，銀色光面皮革有著科技前衛感，中央的金屬C字釦則讓整體更有辨識度。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Maison Kitsuné 拉鍊錢包 NT$9,900

小狐狸以包款同色系的浮雕裝飾在錢包上，低調中帶一點可愛，酒紅色皮革非常有質感，近看光澤柔和，搭配全拉鍊設計好收、好拿、容量也很足夠。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Vivienne Westwood ORB小短夾 NT$6,895

經典的ORB銀色土星Logo是整個短夾的亮點，搭配霧面皮革低調耐用，尺寸小巧，是愛用小包款的女生適合選擇的錢包之一。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Jacquemus 卡夾 約NT$6,000

Jacquemus Bambino系列卡夾，有著系列標誌性的皮革寬飾帶，這款焦糖色更帶有一股柔和的法式氣質，適合想初次嘗試入手Jacquemus單品的人選擇。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

Jil Sander 經典極簡卡夾 NT$8,400

極簡控看到直接被擊中，Jil Sander的卡夾以霧面壓紋皮革呈現乾淨俐落的質感，搭配小小燙金Logo非常耐看，實際拿在手上，就有種低調但很貴的氛圍。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

COMME des GARÇONS 拉鍊皮夾 NT$8,914

多層拉鍊收納包是CDG經典單品，外型簡單也非常實用，不管是紙鈔、零錢、發票或通勤小物，都能依層分類好，皮革耐用不怕刮，是一看到就會想帶回家的實用選擇。

普發一萬入帳買什麼？10＋款輕奢小皮件推薦，LV、JACQUEMUS到DIESEL全都有

普發一萬最值得的花法，就是把預算換成一個能陪你很久的「質感日常」小皮件，雖然不大卻能讓你在出門、拿卡的每一刻，都感受到精緻的儀式感！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

美麗佳人, Marie Claire

