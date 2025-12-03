fb ig video search mobile ETtoday

冬天穿搭如何保暖更有層次！輕羽絨變主流　挑選指南＋精品羽絨外套推薦

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

冷空氣強勢報到，氣溫驟降。根據氣象局預報，全台受到鋒面影響，白天普遍溫度落在15°C～18°C之間，北部清晨更下探至12°C，濕冷體感明顯提升。街頭上陸續看到厚外套、針織衫與圍巾等防寒衣物，許多人也開始翻箱倒櫃，或趁勢添購新的禦寒羽絨。然而，當今輕量化科技布料越發成熟，精品運動美學成為主流趨勢。高質感的輕羽絨外套確實能有禦寒功能，但在接近10°C＋的濕冷環境中，想穿得保暖又俐落，體面又具質感，確實需要一些技巧、一點專業判斷，以及不可或缺的審美。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

溫度說冷就冷，如何精準挑選羽絨外套？

因此，本文將以更全面的角度切入，從穿搭邏輯、季節趨勢、造型風格到精品輕羽絨推薦，用最具體、最時髦的方式帶你掌握10°C的時尚穿搭關鍵。無論是通勤、旅行或假日外出，都能在寒意之中展現穩定姿態與個人品味。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

10°C+要如何掌握「層次穿搭」？

10°C+的體感大致介於「外冷、內也涼」之間，這時候最適合透過洋蔥式穿搭，以層次應對溫度落差的時候。

首先，外層因為以擋風禦寒為主，可以選擇一件保暖的輕羽絨或是羽絨外套。第二層為蓄熱關鍵，一件羊毛針織上衣，或是美麗諾、薄羊絨衫也可。最切身的部分，則是層次穿搭上的調節體溫功臣，因此，建議多以Heattech、絲質貼身衣、細針織來當內搭。其實，這個溫度不是一昧越厚越好，而是聰明地「選材」要比「份量」來的重要。此時選擇羽絨的蓬鬆度、重量比、布料密度、防水性能，比起是否「厚重」更會直接決定你的體感暖度唷。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

聰明選材＋正確層次，才是10°C+造型既保暖又有型的關鍵。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

冬季的輕羽絨趨勢，其實都在說同一件事，輕、聰明、又更時髦。如果你有關注各大時裝精品，其實會發現羽絨外套的風格也悄悄在改變。品牌不再把它當成運動單品，而是把它推進一個更精緻、更多機能、也更貼近日常的選擇。首先，因為旅行潮再次升溫，「可以塞進包包裡」的輕羽絨變成主流。那種折起來不到一本書大小、重量輕得像沒有穿的設計，正在席捲消費市場。你會開始看到那些原本強調剪裁的設計，也紛紛推出超可壓縮的輕巧羽絨版本，以符合城市旅人而生。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

另外一個明顯趨勢是羽絨開始變得更「像衣服」。不是膨膨的運動風，而是透過立體剪裁、腰身收身、甚至是絎縫等細節，讓羽絨穿起來有一種精心搭配感，因此，羽絨系列正式從機能品進化成一件能撐起造型的焦點。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

最後，科技布料的提升也把羽絨推向下一個階段。從抗濕處理的羽絨到使用再生填充或環保纖維，這些升級讓羽絨在濕冷的城市環境中更耐穿、更輕便，也更符合現代人追求的「環境友善與實搭兼具」的理想。

10°C＋的羽絨外套穿搭公式

輕暖、俐落、比例向上。

01 短版羽絨Ｘ高腰下身＝視覺增高5cm

短版puffer因蓬鬆感集中在胸口以上，搭配高腰直筒褲或百褶裙，身體線條會被明顯拉長。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

02 輕羽絨Ｘ絲質洋裝＝高級感100

羽絨外套加上絲質洋裝，直接就是極簡高級感，這也是上班族適合的秋冬造型選擇。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

03 羽絨Ｘ衛衣Ｘ風衣＝巴黎公式

將羽絨穿至中層，外罩風衣或大圍巾。這是歐洲時髦人士冬季常見穿法，保暖又不顯臃腫，必學起來。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

04 亮色、金屬感羽絨：趨勢色

選一件明亮的輕羽絨外套，絕對可以輕鬆提升你今日整體造型的記憶點。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

精品輕羽絨外套推薦Top 5

以下五個品牌是值得投資的精品輕羽絨之選，各具時髦百搭與科技細節，推薦給你。

Moncler＋Jil Sander 羽絨外套

Moncler肯定是羽絨界的領先王者，其超輕羽絨系列以高密度尼龍、羽絨蓬鬆度為名，穿起來如空氣般輕盈。今年更與攜手Jil Sander呈獻全聯名新系列，揉合優雅的功能性設計與戶外世界之美學，必收。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

Herno 輕羽絨外套

Herno以「城市羽絨」聞名，使用Laminar防水布料、超輕量羽絨、義式修身線條，是最不臃腫、最精緻的羽絨之一。推薦原因：適合台灣冬季的濕冷日常，外型像一件成衣大衣，顏色與版型極簡、優雅，高度耐穿，文化氣質濃厚。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

Canada Goose 輕量羽絨外套

若你所在城市冬季濕氣重，Canada Goose的輕量系列是最穩妥的投資。採用抗濕羽絨與耐磨布料，在城市雨霧中仍保持保暖。推薦原因：抗風抗濕表現頂尖，版型不厚重，適合10°C＋，低調專業的北國美學。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

Max Mara The Cube

Max Mara的The Cube系列一直是時尚迷、時髦精的心頭好，短版羽絨夾克柔軟、流動，不顯胖，高質感滿分，不想撞衫的可以參考。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

Duvetica 輕量羽絨夾克

Duvetica是近期竄紅的義大利精品羽絨，亮點在於「光澤布料」搭配高密度羽絨，時髦且好搭。

如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

輕羽絨已從實用單品進化為「城市生活的態度」，不僅能移動、還能旅行、能通勤、能轉換場合，並讓身體自在呼吸沒有累贅性。在這個冬天，希望你找到那件能與你一起移動的羽絨，讓你跨越低溫，也打造你的個人風格邊界。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

韓星都穿什麼羽絨衣品牌？盤點10個明星同款羽絨外套：金智媛、朴寶劍、金冬天…跟著入手不踩雷

Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 羽絨外套, 輕羽絨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

「8大警訊」提醒你代謝變慢！　營養師教你「這樣做」身體重新開機 曖昧對象忽冷忽熱怎麼辦？ 「3招調整心態」重回你能掌控的節奏 貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 冬天穿搭如何保暖更有層次！輕羽絨變主流　挑選指南＋精品羽絨外套推薦 LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面