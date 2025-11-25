說流行／2026 Met Gala主題劇透！名人紅毯玩身體美學、百萬天價門票掀話題

記者鮑璿安／專題報導

在每年五月第一周登場的Met Gala，作為全球受矚目的時尚盛事，歷年主題都改變了人們看待時尚的角度，而近日終於公佈了2026 年的年度大展主題是「Costume Art」（服裝藝術），圍繞「身體」在藝術與時尚中的位置，並非只是將服裝視為主體，究竟大家會以何種造型登上大都會博物館的階梯，又有什麼名場面即將誕生？提前劇透給你！

關於「Costume Art」，策展總監 Andrew Bolton指出，時尚一直被排除在藝術範疇之外，原因往往與它「依附於身體」的本質有關，而藝術界習慣以抽離身體的純形式審美來界定藝術。為了打破這道界線，展覽將把服裝與跨越五千年的藝術品並列展示，包括雕塑、繪畫、攝影與古文物，讓觀眾直接看見「穿著的身體」如何與藝術史相互映照。例如，川久保玲 2017 秋冬系列的立體剪裁服裝將與 Hans Bellmer 的超現實人體影像同框展出，Walter Van Beirendonck 的解剖人體Bodysuit 也將與丟勒 1504 年版畫《亞當與夏娃》並置呈現，延伸對身體形象的文化想像。

為強調身體作為時尚的核心，《Costume Art》更大膽以「真人身形鑄模」製作模特兒，並由藝術家 Samar Hejazi 打造鏡面頭部，讓觀眾在觀看服裝時，同時能從模特兒頭部反射中看見自己，象徵身體經驗的共感與投射。此外，展覽首次以主題式身體類別為框架，不只呈現古典與裸身，也將孕婦、老年身體與解剖身體等較少被時尚代表的族群納入展覽視野，帶來更包容的美學敘事。

《Costume Art》將於 2026 年 5 月 10 日至 2027 年 1 月 10 日展出，而 2026 年 Met Gala 也將按照慣例於 5 月 4 日登場。萬眾矚目的Met Gala紅毯造型方面，為了結合Costume Art的主題，不妨大膽推測，強調身體曲線的衣著、解構剪裁服飾或是各種打破傳統廓形的禮服，都將成為紅毯主流。由於Saint Laurent 是本次展覽的贊助商，相信也會有不少品牌禮服出現在典禮上。此外，Met Gala 票價據傳已飆至 7.5 萬美元，而籌得的巨額資金，是服裝學院唯一的運營來源。去年盛典募得 3,100 萬美元，再度刷新紀錄，而本屆《Costume Art》重大展覽可能將帶來更高的熱度與話題。