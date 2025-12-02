fb ig video search mobile ETtoday

日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來

精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來

▲日本時尚模特兒八木亞里紗。（圖／取自alilouss IG，下同）

圖文／CTWANT

日本女生的頭髮總是柔順有光澤，皮膚透亮，甚至連膝蓋、手肘這些細節都嫩白如初。其實，這份美麗並非天生，而是來自於她們對「保養」這件事的極致追求。對日本女生來說，洗澡不單單是清潔，更是一場每天必做的居家SPA。從入浴前的一杯水，到吹頭髮的冷熱風切換，每一個步驟都藏著變美的玄機。今天就讓我們拆解這套在日本社群爆紅的「沉浸式保養流」，帶你找回肌膚的高光時刻。

日本女生的「細節保養」全流程解析

入浴前的儀式感：梳理與暖身

1.洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。

2.梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。

3.內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。

4.預熱發汗：在浴缸放入幫助發汗的入浴劑。

5.用熱水沖淋頭髮至少1分鐘：並在正式洗髮前，用熱水沖淋頭髮至少1分鐘，讓頭皮毛孔張開，污垢更容易被帶走。

洗沐時的「養膚」哲學：跪坐泡澡與冷水收斂

洗澡過程是重頭戲，她們將其視為一場精密的修護工程。

6.頭皮按摩：洗髮著重頭皮按摩，沖淨後抹上髮膜並用梳子梳勻，接著進行泡澡利用蒸氣護髮。

7.髮絲護理：最特別的是，她們會用「熱水乳化髮膜 → 再塗護髮素 → 最後冷水沖洗」的三段式護髮，冷水能強制收緊毛鱗片，讓頭髮自帶天使光圈。

8.跪坐泡澡法：泡澡10~15分鐘時，試著在浴缸內維持「跪坐」姿勢，據說能幫助腿部血液循環，改善水腫。

9.浴室內鎖水：身體去角質（一週兩次）與潔面後，趁著浴室充滿蒸氣、毛孔還張開時，「出浴室前」就先塗抹身體乳，這是鎖住水分的最佳黃金時間。

出浴後的黃金修復：三明治吹髮與細節美白

走出浴室後的保養更是分秒必爭。

10.臉部優先：出浴後毛孔張開，立刻進行臉部護膚，避免水分蒸發。

11.三明治護髮術：擦頭髮要用「按壓」而非搓揉。接著執行「髮油 → 溫風吹半乾 → 髮尾再抹髮油 → 冷風吹全乾」的步驟。冷風定型能讓髮絲更加柔順不毛躁。

12.油敷按摩：身體乳之外，會再疊擦身體油，邊按摩邊保濕，並記得最後再喝水補充流失的水分。

魔鬼藏在細節裡：防曬與關節護理

除了上述流程，日本女生之所以能維持「零死角」美女，還因為她們在意別人看不到的地方。

13.頭皮也要防曬：紫外線是老化的元兇，她們不僅臉部防曬，連頭皮也會噴上專用防曬噴霧，防止頭皮老化導致臉部鬆弛。

14.關節美白：膝蓋、腋下、臀部微笑線等容易暗沉的部位，會定期使用美白產品護理。

15.睡前封存：睡前一定會擦上厚厚的護唇膏與護手霜，戴上手套或襪子加強吸收，連指緣都不放過。

這套流程雖然繁瑣，但正是這些日復一日的堅持，堆疊出了日本女生令人嚮往的透明感與精緻度。從今天起，試著在妳的洗澡時光中加入幾個步驟，妳也能養出讓人心動的好膚質。

關鍵字：





著作權聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
