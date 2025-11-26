fb ig video search mobile ETtoday

有異性沒人性三大星座！TOP 1眼裡只剩情人　佔有慾太強忘記還有朋友

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

不少人在感情中最怕遇到「有異性沒人性」的對象，一談戀愛就把朋友丟一邊、承諾全忘記，甚至連基本的界線都模糊，以下就盤點三大最容易因為戀情而忽略周遭人事物的星座，一起看看你或身邊的人有沒有中。

戀愛。（圖／IG）

TOP 3　獅子座

獅子座平時大方熱情，朋友一大群，一旦陷入戀愛，他們會瞬間把所有光都照在另一半身上，行程以對方優先、朋友邀約能推就推，甚至會因為想表現得完美，把注意力完全放在戀人身上，不是不在乎朋友，而是他們太投入感情，容易忽略其他人。

TOP 2　雙魚座

雙魚座本來就有強烈依賴特質，一旦戀愛成功，他們會整個陷入甜蜜氛圍裡，把伴侶視為生活重心，朋友的訊息常常已讀不回、家庭聚會也容易缺席，只為了陪對方，他們不是故意冷落別人，而是戀愛太投入，凡事都圍繞著情感運行。

TOP 1　天蠍座

天蠍座愛得深、愛得專注，一旦認定對方，心思會全集中在感情上，他們會想掌握這段關係的穩定性，也因此常不自覺把所有精力都放在另一半身上，朋友的需求、社交、工作安排都可能因此被壓後，天蠍的「有異性沒人性」往往不是故意，而是他們的情感強度太高，讓他們只看見眼前的人。

星座, 占卜, 個性, 戀愛

