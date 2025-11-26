趙露思也在喝！！冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　 。（圖／Unsplash、翻攝自小紅書/趙露思）

▲趙露思帶起一股美容茶風潮。（圖／翻攝小紅書/趙露思、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冷冷的天就想來杯熱飲來暖身，《ET FASHION》整理3款美顏茶食譜，讓你在家就能輕鬆做，溫補又不燥，就連趙露思的好氣色也是靠天天一杯蘋果紅棗茶！

#蘋果紅棗茶

功效：暖胃補氣、促進血液循環、改善手腳冰冷。蘋果香甜加上紅棗溫潤，非常適合冬天。

材料（1–2人份）：

蘋果半顆（切片或切塊）
紅棗 6～8 顆（切開更釋放味道）
枸杞 1 小湯匙
生薑 2–3 片（可加可不加，看體質）
水 600 ml
蜂蜜適量（溫飲再加入）

作法：

1. 紅棗先洗淨、剪開，蘋果切片備用。
2. 鍋中加水，放入紅棗、薑片先煮 10 分鐘。
3. 加入蘋果片續煮 5 分鐘。
4. 熄火後放入枸杞，再悶 3 分鐘。
5. 放溫後加入蜂蜜即可。

▲▼冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　 。（圖／Unsplash、翻攝自小紅書/趙露思）

#黑糖薑枸杞暖身茶

功效：驅寒、促進循環、提升代謝，尤其適合冬天容易冷、經常覺得胃涼的人。

材料：

生薑 4–5 片
枸杞 1 小湯匙
黑糖 1～2 小塊（依甜度調整）
水 500 ml

作法：

1. 水煮滾後加入薑片，小火煮 10 分鐘。（體燥的人可以把薑片量減半）
2. 加入黑糖煮至溶化。
3. 熄火後加入枸杞、蓋蓋悶 3 分鐘即可。

#桂圓枸杞橙片暖心茶

功效：補氣血、改善心悸睡眠差、提升保暖度。

材料：

桂圓（龍眼乾） 8–10 顆
枸杞 1 小湯匙
新鮮橙片 2–3 片（或乾橙片）
水 500–600 ml

作法：

1. 鍋中加水，放入桂圓煮 8–10 分鐘。
2. 加入橙片續煮 2 分鐘。
3. 熄火後放入枸杞、悶 3 分鐘即可。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

ET Fashion

