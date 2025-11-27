fb ig video search mobile ETtoday

Lisa變「錶王」粉絲　逾194萬華麗運動風鑽錶上手

▲▼Lisa PP 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿著貼身印花裝盡顯曼妙曲線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa精品代言不少，不過私下穿搭似乎相當自由，過往她的珠寶與名錶清一色都是合作多年的寶格麗（BVLGARI），現在她經常混搭梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）名錶，近日她又曬出新錶，戴著逾194萬元的PP Nautilus系列型號7010/1R-013玫瑰金鑽錶吃大餐。

▲▼Lisa PP 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa享用美食，手上戴著PP鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa PP 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa佩戴的PP Nautilus系列型號7010/1R-013玫瑰金鑽錶，1,945,000元。（圖／翻攝PP官網）

PP Nautilus系列是高級運動錶代名詞，且跨越性別界線，男女都適宜，Lisa近日所戴的款式為型號7010/1R-013玫瑰金鑽錶，擁有獨特的紫色漆面並飾以波浪紋，指針與時標均覆有夜光，錶圈鑲嵌46顆美鑽，展現華麗運動風格。

▲▼Lisa PP 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa也收藏PP 型號7130G世界時間鑽錶，2,041,000元。（圖／翻攝PP官網）

工作滿檔的Lisa是空中飛人，因此也將超過200萬元的PP型號7130G世界時間自動上鍊鑽錶納入收藏，中心手工雕飾紋的藍灰色面盤搭配孔雀藍鱷魚皮錶帶，流露優雅氣息，面盤外圈為世界24個時區，對應24小時制顯示以及日、夜顯示，各地時間一目了然。
 

►「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

►玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

Lisa, Patek Philippe, PP, 百達翡麗, 錶王

