義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢

▲Chiara Ferragni被檢察官以加重詐欺罪名請求法院判刑。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

義大利38歲美女網紅Chiara Ferragni，堪稱時尚部落客始祖，在IG有超過2900萬粉絲追蹤，她一度是各大精品邀約的紅人，頗有生意頭腦她順勢創立同名時尚品牌，累積上億身家，未料近來似乎流年不利，2年前與饒舌歌手Fedez離婚且官司纏身，25日她在米蘭出席了一場預審聽證會，檢察官正尋求以「加重詐欺」罪名，請求法院對她判處1年8個月刑期。





▲Chiara Ferragni的更衣室宛如精品店，身後是愛馬仕牆。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲Chiara Ferragni不吝惜展現好身材。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

這位於2009年以時尚部落格走紅，並在2015年成為第一位登上《Vogue》封面的時尚部落客，因2022年與義大利食品公司Balocco合作以慈善名義販售Pandoro聖誕蛋糕而受審，當時產品外盒上寫著 Ferragni與Balocco「支持Regina Margherita醫院」，隔年義大利競爭管理局（AGCM）對Chiara Ferragni進行制裁，指控她涉嫌誤導大眾，讓消費者以為每購買一個 Pandoro聖誕蛋糕，就能幫助該醫院，但實際上Balocco只在活動前向醫院捐了一筆一次性的5萬歐元捐款，她在這項合作賺進100萬歐元但一毛未捐。





▲Chiara Ferragni經常分享度假美照。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni也因另一項與 Dolci Preziosi 合作、涉及復活節巧克力蛋的類似計畫而接受審判。她首次回應詐欺指控時，在IG影片中表示這些指控「不成比例且不公平」，稱其為「溝通上的錯誤」，當時表示會把聖誕蛋糕合作中得到的 100萬歐元全數捐給醫院。不過事後彌補已為時已晚，她不僅人設翻車，檢察官也以「加重詐欺」罪名要求法院判刑，25日她在非公開審理結束後走出法庭時，對媒體表示：「很有信心。」

