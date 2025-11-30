《玩具總動員》粉絲必打卡！巴斯光年宇宙飛船降落101

▲台北101耶誕燈飾與《玩具總動員》為主題，滿滿電影風。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區今年耶誕最吸睛的主角不是雪景，而是巴斯光年的宇宙飛船。台北 101 以《玩具總動員》為主題打造全新燈飾，從胡迪牛仔驛站到星際奇幻光廊，整個周邊像是被玩具世界接管，尤其位於信義路側的大型宇宙飛船，夜晚亮起來彷彿真的降落在城市中央，玩具迷們一定要去打卡！

今年台北 101 與迪士尼皮克斯合作，打造《玩具總動員》30 周年全台唯一的耶誕燈飾。最受目光吸引的，是 1F 信義路側的「巴斯光年宇宙飛船」。場景以 LED 燈光結合太空艙機構、推進器燈效與音效，重現動畫中的星際任務，走近時還能聽到太空通訊聲，夜晚拍照效果最強。

一旁的松智廣場則是「胡迪的牛仔驛站」，以西部驛站風格迎接遊客；延伸至松智路側的「星際奇幻光廊」則串起翠絲、抱抱龍、牧羊女與三眼怪等角色，燈光閃爍間像是走進童年記憶。信義路、松智路與水舞廣場之間的「星光大道」也加入胡迪帽、星球、叉奇等元素，整個街景滿滿玩具風實在太可愛！

此外，四樓都會廣場則有童趣馬戲團風格場景，包括巨型嘉年華熱氣球、彩色馬戲小屋、耶誕旋轉木馬、聖誕火車雪橇與大型耶誕樹等，好拍好玩。12／6 至 12／28 期間「夢想舞台耶誕音樂會」也將在每周末下午登場，共有 27 組團隊、超過 500 位中小學生參與，包括城市學校弦樂團與偏鄉原民團體輪番演出。

新光三越台北信義新天地以「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」為主題，將整座街區打造成「幸福傳遞出發站」，串起耶誕樹、熱氣球、燈海與互動展區，形成近千公尺的冬季光廊。最受矚目的 20 公尺主樹今年全面升級，搭配會運轉的白金色耶誕列車與每 15 分鐘展演的飄雪聲光秀，營造出信義區年度最具儀式感的城市耶誕景色。

今年「傳遞幸福之樹」由雪松綠枝葉與 15 萬顆暖白金燈泡組成，亮燈後的視覺效果宛如大型耶誕星空。圍繞在主樹周邊的「星願特快車」動態裝置，列車環繞主樹緩緩行駛，象徵幸福啟航，每 15 分鐘一次的燈光秀飄雪特效，亮燈後就吸引大量遊客佇足拍照。耶誕樹展演將一路持續到明年 1／4，12／24、12／25 與跨年夜還會加碼延長至午夜。

信義新天地今年規畫六個主題場景，從 A11 北大門、A4 南大門一路延伸到香堤大道與空橋，形成適合散步的耶誕路線。A4 南大門亮相七米高「奇蹟熱氣球」，以綠白條紋與暖光構成夢幻氣球造景；A9 B1 的「祝福投遞所」則設置 1：1 車廂拍照區，新光三越會員可免費拍四格拍貼，還能在「許願報亭」兌換藝術家聯名耶誕明信片與使用郵寄服務，把祝福直接寄出。

整體燈飾也同步升級，今年以近百萬顆燈泡打造「璀燦大道」，香堤大道兩側樹海亮度加倍，搭配空橋的「夢境光廊」光帶，讓整段信義街區在夜間呈現宛如東京冬季燈海般的效果。A11 北大門旁的「驚喜派送站」還推出限定耶誕甜點、小屋造景與巧克力禮盒，為整體氛圍增添更多節慶感。