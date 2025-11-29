fb ig video search mobile ETtoday

歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

>

▲▼ OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲慶祝冬季帕運倒數100天歐米茄超霸Milano Cortina 2026 限定腕錶，200,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2026年米蘭科蒂納冬季帕運將於3月6日揭幕，擔任官方計時的歐米茄（OMEGA）推出Milano Cortina 2026超霸38 mm腕錶迎接此體育盛事到來，面盤設計展現冬季元素，白色亮漆面盤覆以淡藍冰霜質感塗層，並加入與Milano Cortina 2026標誌中心「26」字造型呼應的細緻紋路，而三個小錶盤採用 Azurage雕紋飾技術，呈現猶如滑雪道般的光影層次，6時位置的日期窗亦展現帕運專屬字體呼應主題視覺。

▲▼ OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲歐米茄超霸Milano Cortina 2026 限定腕錶的錶背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕。

搭配深藍色陶瓷錶圈的歐米茄Milano Cortina 2026超霸38 mm腕錶，中央秒針以 紅、藍、綠三色漸層製作象徵賽會標誌色彩，錶背則飾以冬季帕運會專屬徽章浮雕，搭載3330自動上鍊同軸擒縱機芯，具52小時動力儲存。

▲▼ OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波拍攝米蘭冬季奧運宣傳影片。（圖／翻攝dualipa IG）

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）則為2月6日登場的米蘭冬季奧運拍攝宣傳影片，她連換兩套貴婦風格服裝邀大眾參與體壇盛會，所搭配的珠寶出自義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），包括繞三圈的Serpenti蛇形鑽石頸鍊，華麗無比。

▲▼ OMEGA 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波佩戴寶格麗Serpenti鑽石頸鍊展現貴婦風格。（圖／翻攝dualipa IG）

►玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

►沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 米蘭冬季奧運, 杜娃黎波, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃認證麂皮包流行　2萬摩卡色新包百搭

凱特王妃認證麂皮包流行　2萬摩卡色新包百搭

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢 37萬《魯邦三世》錶好復古　ZENITH第四代聯名錶「鈦」輕盈 沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 梵克雅寶薰衣草座鐘獻驚喜　緩緩開啟飛出鑽石蝴蝶 「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面