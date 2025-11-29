歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

▲慶祝冬季帕運倒數100天歐米茄超霸Milano Cortina 2026 限定腕錶，200,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2026年米蘭科蒂納冬季帕運將於3月6日揭幕，擔任官方計時的歐米茄（OMEGA）推出Milano Cortina 2026超霸38 mm腕錶迎接此體育盛事到來，面盤設計展現冬季元素，白色亮漆面盤覆以淡藍冰霜質感塗層，並加入與Milano Cortina 2026標誌中心「26」字造型呼應的細緻紋路，而三個小錶盤採用 Azurage雕紋飾技術，呈現猶如滑雪道般的光影層次，6時位置的日期窗亦展現帕運專屬字體呼應主題視覺。

▲歐米茄超霸Milano Cortina 2026 限定腕錶的錶背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕。

搭配深藍色陶瓷錶圈的歐米茄Milano Cortina 2026超霸38 mm腕錶，中央秒針以 紅、藍、綠三色漸層製作象徵賽會標誌色彩，錶背則飾以冬季帕運會專屬徽章浮雕，搭載3330自動上鍊同軸擒縱機芯，具52小時動力儲存。





▲杜娃黎波拍攝米蘭冬季奧運宣傳影片。（圖／翻攝dualipa IG）

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）則為2月6日登場的米蘭冬季奧運拍攝宣傳影片，她連換兩套貴婦風格服裝邀大眾參與體壇盛會，所搭配的珠寶出自義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），包括繞三圈的Serpenti蛇形鑽石頸鍊，華麗無比。





▲杜娃黎波佩戴寶格麗Serpenti鑽石頸鍊展現貴婦風格。（圖／翻攝dualipa IG）