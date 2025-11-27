fb ig video search mobile ETtoday

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

▲日本插畫家Nozomi Yuasa以巴黎芳登廣場為背景詮釋亞歷山卓2025聖誕節髮飾。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在冬季節慶氛圍逐漸濃厚之際，法國精品髮飾品牌Alexandre de Paris（亞歷山卓）推出「聖誕臻獻」系列，靈感取材自聖誕與跨年派對的華麗場景，融入雪花、聖誕紅圖騰、金屬鉚釘、施華洛世奇珍珠與水晶鑽飾等經典裝飾元素，並以金、銀、紅、綠等節慶色調呈現節日光影，為冬日造型增添優雅亮點。

▲亞歷山卓聖誕樹造型豆扣夾，3,300元。

本次推出的「聖誕豆扣夾」以節慶燈飾、聖誕樹與星辰為設計核心，將節日的歡愉與光影化為髮上藝術，此外，採用天然醋酸纖維鑲嵌施華洛世奇水晶與珍珠，創作呼應節慶氣息且閃亮的「華麗奧黛莉蝴蝶結」、「珍珠蝴蝶結」、「晶燦雪片」、「華麗聖誕紅」與「萬家燈火」等髮飾，在光線流動間散發璀璨光芒，輕鬆贏得目光。亞歷山卓也再度與日本時尚插畫家Nozomi Yuasa合作，以溫柔細緻的筆觸描繪巴黎街景、雪山景緻與冬日風光，並以蝴蝶結、星辰與雪花等經典符號串聯冬季意象。

▲模特兒戴亞歷山卓華麗聖誕紅髮箍黑色款，19,800元。

▲亞歷山卓華麗奧黛莉蝴蝶結仕女夾紅色款，18,800元。

▲模特兒戴亞歷山卓晶燦雪片豆扣夾黛綠色款，6,800元。

▲Les Néréides 胡桃鉗進行曲主題的胡桃鉗與迷你芭蕾耳環， 6,100元。（圖／Les Néréides 提供）

法國飾品品牌Les Néréides 則以芭蕾舞經典《胡桃鉗》為靈感，透過手繪琺瑯與金工細節，創作芭蕾舞伶與胡桃鉗王子在音符之間翩然起舞的首飾，輔以紅綠交錯的聖誕花環裝飾，洋溢節慶氣氛，作為聖誕禮物或派對亮點配件都合適。
 

▲Les Néréides 胡桃鉗進行曲主題胡桃鉗進行曲項鍊，12,000元。

►CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美

►GD珠寶愛牌聖誕擺飾吸睛　優雅杯盤萬元入手

亞歷山卓

