GD珠寶愛牌聖誕擺飾吸睛　優雅杯盤萬元入手

▲Buccellati銀質聖誕裝飾品，24,500元。（圖／Buccellati提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星G-DRAGON（GD，權志龍）愛牌之一、義大利珠寶品牌Buccellati，除了精緻珠寶吸睛，近期為即將來臨的聖誕節與跨年推出節慶限定作品，以銀器、珠寶與家飾創作展現義式工藝的典雅與節日魅力，約萬元出頭即可擁有優雅杯盤，送禮自用兩相宜。





▲Buccellati推出可愛擺飾FURRY銀鍍金鴨子，92,000元。

今年Buccellati以銀器、陶瓷與威尼斯玻璃島Murano的玻璃作品為主軸，為居家宴席增添節慶風情，款式包括Rouche系列銀質餐盤與魚子醬酒杯、以山林為靈感的Nature系列座位名牌夾與碗盤，以及多款銀質餐具；居家裝飾部分則推出全新聖誕吊飾，運用銀色與金色細節呈現傳統節慶風格，最俏皮的擺件是Furry 系列金羽鴨擺飾，為空間增添活潑又不失高雅的氛圍。





▲Buccellati MACRI銀質和金質鑲碧玉袖扣（右）81,000元，ROUCHE 白色陶瓷咖啡杯2件套裝11,500元。





▲模特兒食指戴著Buccellati MOSAICO白金和黃金鑽石ETERNELLE戒指 1,200,000元，無名指鑽戒640,000元。

Buccellati節慶系列新珠寶則主打靈感源自拜占庭馬賽克的Mosaico系列戒指、耳環與手鍊，以幾何拼接設計呈現鑽石光影。同樣來自義大利的珠寶品牌DAMIANI，則由擔任全球品牌大使的南韓國超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N及義大利超模Mariacarla Boscono示範節慶穿搭，他們分別戴上閃耀迷人光芒的Mimosa含羞草系列、呼應電影藝術的Belle Époque美好年代系列珠寶，都是佳節獻禮的熱門選擇。





▲DAMIANI全球形象大使I.N演繹Mimosa含羞草系列鑽戒。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI全球形象大使Mariacarla Boscono疊搭Belle Époque美好年代系列項鍊、手環與戒指。