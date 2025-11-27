fb ig video search mobile ETtoday

BABY-G甜美變身愛心吊飾　星星款成最美考試錶

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGD-10KH系列共推出4款新色。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下的 BABY-G自2024年推出BABY-G+PLUS 產品線融入年輕世代的流行文化，帶來更多元的腕錶穿搭方式，以愛心為設計主題的新作BGD-10KH系列延續Two-Way手錶吊飾概念，推出4款新色，可從腕錶轉換成愛心吊飾，變身為可掛在腰間或包包上的時尚小物，當背光亮起時，螢幕會顯示愛心圖案吸睛，具耐衝擊結構與100米防水。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G融入愛心元素的BGD-10KH腕錶提供兩種穿戴模式，2,600元。

另一新作BGA-10D系列則以充滿未來感的金屬星星為設計核心，共推出黑、藍與粉色錶款，採用三針指針式錶盤，搭配立體時標與可拆式霧面錶圈，不需工具即可調整時間，拆下後更能看到大膽撞色與隱藏版心形細節，令人驚喜是面盤右下角的星期顯示以不同字體呈現，每天都有不同的小巧思；此系列錶款同樣具絕佳耐衝擊性與100米防水，而無鬧鈴設計成為考場友善的最佳選擇。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G以星星為靈感推出全新BGA-10D系列腕錶，2,300元。

Swatch則推出靈感源自90年代Swatch LADY錶款的復古超大Neon Hielo腕錶，特色包括多色印刷數字、手寫風格數字、時標與鏡面效果的錶盤，夜光粉紅色時針與分針，以及黃色秒針清楚指示時間，配上霧面透明錶殼與同色系錶圈，輔以紋理霧面透明藍色錶帶，繽紛設計讓人一眼瞧見。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲將BABY-G BGA-10D系列腕錶錶圈拆下後可見大膽的撞色設計與隱藏版心形圖案。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲Swatch Neon Hielo腕錶，3,650元。（圖／翻攝Swatch官網）

►CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

►G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

CASIO, BABY-G, Swatch

