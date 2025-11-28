fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳橋恩拎愛馬仕粉紅Picotin手提包，裝飾愛馬仕可愛的小馬掛飾。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

一趟旅行會帶幾款包？陳喬恩一趟澳洲行至少帶上4款愛馬仕（HERMÈS）與1款LV（Louis Vuitton，路易威登）包，近日她隨馬來西亞籍老公Alan重返求學地西澳珀斯旅行，並到酒莊參加夫家親戚婚禮，她依服裝搭配頻頻換包，款款都是愛馬仕高辨識度的經典包款，她還為包掛上品牌標誌性的小馬掛飾展現童心。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩斜背愛馬仕小尺寸的Lindy包享用美食。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩是愛馬仕忠實擁護者，此次澳洲行所背的包款以輕巧設計為主，身穿飄逸洋裝時拎著粉紅色Picotin包，此款手提包從餵食馬匹所使用的飼料桶汲取靈感，線條簡約純淨且不設內裡，採用可調整扣帶調整開口大小；她帶的另一款稍大手提包則是凱莉包，搭配牛仔褲造型時尚有型。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩另一款斜背包為愛馬仕鴕鳥皮材質的Constance包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

旅行少不了能騰出雙手的斜背包，愛馬仕向Lindy Hop舞蹈致意而生的黑色Lindy迷你包，以及流露好氣質的CONSTANCE肩背包，都是陳喬恩此行不可或缺的行頭，也讓人見識到她豐富的愛馬仕收藏。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩拎愛馬仕凱莉包遊中國城。（圖／翻攝iam_joechen IG）

►大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

►陳喬恩喝喜酒穿搭滿分　百萬AP錶搶眼

關鍵字：

陳喬恩, Hermes, 愛馬仕

