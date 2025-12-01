Threads爆紅「趙露思蘋果水」！氣色暗沉、手腳冰冷必喝　加碼5款養生飲

文／美人圈

Threads爆紅的「趙露思蘋果水」你喝了嗎？趙露思以《許我耀眼》再度回到大眾視野，「許妍」美貌與實力兼具，讓不少人爭相學習，趙露思日前也完成生日會演出，在在都在跟粉粉絲說：我回來了！不僅如此，趙露思一向相當「活網」，時常更新近況、開直播，幾乎有問必答，讓粉絲實在無法不愛趙露思！

「趙露思蘋果水」由來

近期趙露思被問到如何養出素顏好氣色？她分享生病時，奶奶常用蘋果加上枸杞、紅棗一起煮水給她喝，喝了之後氣色明顯變好，也讓這款「蘋果水」爆紅，粉絲們紛紛跟著喝，以下不僅整理出完整蘋果水食譜與功效，BEAUTY編更加碼多款養生飲品，一起養出健康身體、紅潤氣色！

▲趙露思日前生日會演出。（圖／小紅書@趙露思）

趙露思蘋果水：素顏好氣色

功效：調理氣血、提亮膚色，適合常熬夜、氣色暗沉、手腳冰冷的族群。

材料：帶皮蘋果1顆、黃耆3片、去籽紅棗3至4顆、枸杞一小把、麥冬少許。

做法：蘋果帶皮切片與所有材料一起放入鍋中，並加入600毫升清水，以小火煮約10分鐘即可。或將所有材料放入杯中，以熱水沖泡10～15分鐘即可飲用。

▲趙露思蘋果水爆紅。（圖／小紅書@趙露思）

黑豆杜仲紅棗茶：拒絕手腳冰冷

功效：減緩手腳冰冷、畏寒等情況，尤其常喝冷飲、冰品，口味重的人改善更明顯。

材料：黑豆30克、杜仲15克、桂圓6-8顆、紅棗3-5顆、老薑1-3片。

做法： 將黑豆以中小火炒至微香微黃。把清水600ml與黑豆、杜仲、桂圓、紅棗一起放入鍋中。以大火煮沸後，放入老薑片，再用小火慢滾20分鐘，濾掉藥材後即可飲用。

▲黑豆杜仲紅棗茶。（圖／DeeVid AI）

黑白養生茶：換季乾咳救星

功效：減緩口乾舌燥、皮膚乾癢與乾咳的症狀反覆出現。

材料： 黑豆15g、 百合10g、銀耳6g。

做法：黑豆洗淨後，乾鍋小火炒至微裂、香氣溢出。銀耳則需泡發，撕成小片。接著將黑豆、百合、銀耳一同放入電鍋內鍋，加水600ml、外鍋加1杯水，按下開關，跳起後再悶10分鐘。 可加少許蜂蜜調味，溫熱飲用最佳。

▲黑白養生茶。（圖／DeeVid AI）

洛神玫瑰茶：去除浮腫、養顏美容

功效：養顏美容、去浮腫；行氣解鬱、活血化瘀。

材料： 洛神花3～5朵、乾玫瑰花2～3朵。

做法：將上述材料放進杯中，熱水沖泡約300～500ml，悶泡5分鐘即可。

▲洛神玫瑰茶。（圖／DeeVid AI）

麥芽山楂茶：減緩飯後胃脹

功效：麥芽和山楂可以消食健脾，針對飯後胃脹、腸鳴特別有效。

材料： 炒麥芽6克、乾山楂片5～6片。

做法：將材料放入鍋中，加水500ml煮滾後小火再煮5～10分鐘，溫熱飲用。

▲麥芽山楂茶。（圖／DeeVid AI）

黃耆陳皮水：排濕提升免疫

功效：利水消腫，幫助身體排除濕氣、提升代謝及免疫力，加強脾胃運化功能，緩解消化不良等腸胃不適的症狀。

材料： 黃耆3錢、陳皮3錢、茯苓2錢、生薑2錢。

做法：將材料裝進藥袋包裝並放入杯中，加入500cc熱水浸泡15分鐘即可飲用，可回沖。

▲黃耆陳皮水。（圖／DeeVid AI）

延伸閱讀

《許我耀眼》趙露思長年維持39公斤秘訣揭曉！早起必喝一物，這招改善駝背圓肩超有效！

Threads爆火「西芹汁」是什麼？西芹汁功效、副作用、喝法一篇看懂！

Threads爆紅的「猛健樂」是什麼？猛健樂打法、猛健樂副作用&適合族群...一篇掌握！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。