關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

▲邱澤、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖 / 記者黃克翔攝）

記者林明瑋／台北報導

許瑋甯和邱澤在台北文華東方酒店補辦婚宴，賓客眾多，不少人選擇同色系穿搭，黑白更是經典不敗，貴氣的珠寶、皮草也不能少。明星吃喜酒怎麼穿搭？一起看看。

關穎

身為同色控，關穎選擇古銅金色緞面洋裝搭配金色CHANEL（香奈兒）包，頸上的Cartier（卡地亞）高級珠寶[Sur]naturel系列項鍊，鑲嵌珍珠母貝、珊瑚、鑽石，價值約千萬元，左手食指戴著超大黃色寶石戒指，展現非凡氣勢。

謝盈萱

謝盈萱穿蘇格蘭針織品牌BARRIE成套褲裝，以cashmere與棉質混紡並呈現丹寧效果，很有特色。

李沐

咖啡色小洋裝來自H&M集團的品牌 & other stories，手提Miu Miu Aventure包，展現俏麗小女人味。

曾之喬

曾之喬以深橘色洋裝搭配創立於花蓮吉安的手工品牌Kamaro'an的編織三角包，參加婚禮。



張軒睿、柯震東、ØZI

黑西裝是男士們出席正式場合的好選擇，剪裁不同效果也不同，張軒睿以較寬鬆的外套與寬褲，內搭白T恤，柯震東是雙排單扣西裝與黑T恤，並戴上黑框眼鏡更有造型，ØZI則是單扣立領西裝，以腰鍊、項鍊，及眼鏡點綴。

▲張軒睿。（圖 / 記者黃克翔攝）

▲柯震東。（圖 / 記者黃克翔攝）

▲ØZI。（圖 / 記者黃克翔攝）

蔡詩芸、王陽明

穿著白色雙排扣西裝的王陽明與金色皺摺洋裝的蔡詩芸，很有屬於他們的風格，蔡詩芸手上不只成串金色飾品，還把LV小包與手機串在一起掛在手腕，輕便又巧妙融合在她的造型中。

陶晶瑩、荳荳

陶晶瑩帶著女兒荳荳一起出席，都穿著白襯衫並繫上領帶，陶晶瑩外罩GUCCI西裝，荳荳則是黑色針織外套，以帥氣母女裝亮相。

吳姍儒、王陽開

吳姍儒挽著老公王陽開現身，兩人都是黑色衣著，相當登對，吳姍儒是簡單的深V洋裝，王陽開則是黑色西裝與領結，是簡單又絕不出錯的穿搭。

藍心湄

藍心湄一身黑白色系，毛呢外套、CHANEL腰帶、Chrome Hearts長項鍊，以及HERMES（愛馬仕）黑色鱷魚皮柏金包，貴氣又有個性。

張清芳

張清芳以定價約12萬元的粉嫩色調FEND狐狸毛皮草披肩展現華麗，但顏色與款式都輕盈不厚重。

陳美鳳

同色系的高領上衣與寬褲，肩背灰藕色Loro Piana Extra Bag L27鱷魚皮包款，與HERMES腰帶相襯。

賈永婕

黑白色小禮服小露香肩，搭配的珠寶包括Cartier釘子手環、HERMES手環、CHANEL Coco Crush戒指，最重要的是其中一條項鍊是「賈董101」字樣，標明身份。