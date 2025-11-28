fb ig video search mobile ETtoday

邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎

>

▲▼ 邱澤 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯與邱澤婚紗照幸福洋溢，邱澤佩戴PP Nautilus金錶。（圖／翻攝nicolefeliciacouture IG）

記者陳雅韻／台北報導

邱澤和許瑋甯2021年登記結婚，今年升格當爸媽迎來寶貝兒子Ian，今（28日）終於在台北文華東方補辦婚宴，席開逾40桌，俊男美女的組合穿起正裝與白紗宛如拍偶像劇，邱澤還特別搭配「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）百萬元金錶，見證人生重要時刻。

▲▼ 邱澤 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩2022年曾佩戴同款PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，目前已停產，當時定價1,725,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

婚宴開始前夕，邱澤與許瑋甯拍攝甜蜜婚紗照，邱澤穿著Loro Piana經典黑色羊毛面料打造的英式正裝，風度翩翩，摟著老婆時露出PP高級運動錶代表作Nautilus金錶，此款錶擁有源自舷窗結構的圓潤八角形錶圈，搭配飾以水平橫紋浮雕圖案的面盤，讓人一眼就認出，他所戴的款式目前已停產，巧合的是與郭台銘夫人曾馨瑩撞了同款名錶。

▲▼ 邱澤 。（圖／翻攝IG）

▲許瑋甯的絕美婚紗出自Nicole + Felicia，邱澤全套正裝為Loro Piana作品。（圖／翻攝nicolefeliciacouture IG）

許瑋甯今晚的首飾搭配走極簡路線，身穿Nicole + Felicia白紗的她僅搭配小巧的圓鑽耳環，並戴上夫妻倆共同設計的結婚鑽戒，整體造型優雅大方。

►Lisa變「錶王」粉絲　逾194萬華麗運動風鑽錶上手

►玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

關鍵字：

邱澤, 許瑋甯, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃認證麂皮包流行　2萬摩卡色新包百搭

凱特王妃認證麂皮包流行　2萬摩卡色新包百搭

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

別上聖誕髮飾開趴　晶晶亮亮好迷人

義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢 37萬《魯邦三世》錶好復古　ZENITH第四代聯名錶「鈦」輕盈 沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 梵克雅寶薰衣草座鐘獻驚喜　緩緩開啟飛出鑽石蝴蝶 「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面