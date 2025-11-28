邱澤婚宴戴百萬「錶王」　金光閃閃當最帥新郎

▲許瑋甯與邱澤婚紗照幸福洋溢，邱澤佩戴PP Nautilus金錶。（圖／翻攝nicolefeliciacouture IG）

記者陳雅韻／台北報導

邱澤和許瑋甯2021年登記結婚，今年升格當爸媽迎來寶貝兒子Ian，今（28日）終於在台北文華東方補辦婚宴，席開逾40桌，俊男美女的組合穿起正裝與白紗宛如拍偶像劇，邱澤還特別搭配「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）百萬元金錶，見證人生重要時刻。





▲曾馨瑩2022年曾佩戴同款PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，目前已停產，當時定價1,725,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

婚宴開始前夕，邱澤與許瑋甯拍攝甜蜜婚紗照，邱澤穿著Loro Piana經典黑色羊毛面料打造的英式正裝，風度翩翩，摟著老婆時露出PP高級運動錶代表作Nautilus金錶，此款錶擁有源自舷窗結構的圓潤八角形錶圈，搭配飾以水平橫紋浮雕圖案的面盤，讓人一眼就認出，他所戴的款式目前已停產，巧合的是與郭台銘夫人曾馨瑩撞了同款名錶。





▲許瑋甯的絕美婚紗出自Nicole + Felicia，邱澤全套正裝為Loro Piana作品。（圖／翻攝nicolefeliciacouture IG）

許瑋甯今晚的首飾搭配走極簡路線，身穿Nicole + Felicia白紗的她僅搭配小巧的圓鑽耳環，並戴上夫妻倆共同設計的結婚鑽戒，整體造型優雅大方。

