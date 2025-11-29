fb ig video search mobile ETtoday

蔡康永人生金句必收藏 ：說你自私的人，只是因為你沒照他意思行動罷了

>

▲▼蔡康永人生10金句盤點。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永金句字字珠璣。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／綜合報導

感到迷茫時怎麼辦？看看以下10句蔡康永人生金句，每字每句都充滿智慧與溫柔，適合在低潮或迷惘時閱讀，或許能讓你有新的體悟。

1.你不需要活成別人喜歡的樣子。

別去在意別人的想法，勇敢做自己，無需迎合他人期待。

2.自己選的路，不一定要走完吧！如果發現選錯了路，其實可以換一條。

這條路走不通，就換一條路走吧！一直在原地繞來繞去並不是好事。

3.別跟世界賭氣，你故意撒手不管的人生，最後並沒有別人回在意。

你放棄的不是世界，而是你自己。

4.愛情不是人生的全部，但它能讓人生更完整。

許多人一談起戀愛就陷入愛中，愛情固然重要，但不應該成為人生的唯一支撐。

5.不被理解的時候，就少說一點話。

別想著可以靠言語去改變別人，保留自己的能量，與真正懂你的人對話。

6.沒有人規定，事情一定要有答案才算完美。

很多事情都不會有標準答案，接受不完美，學會放手與釋懷。

7.不快樂的時候，就停下來問自己：我怎麼了？

只有正視面對情緒，才有機會自我療癒。

8.真正的成熟，是你越來越能接受自己原來的樣子。

人本來就是獨一無二，不再強求改變，而是學會欣賞自己的本質。

9.人生最難的是選擇，但更難的是為自己的選擇負責。

勇敢承擔後果，是成熟的重要一環。

10.說你自私的人，常常只是因為你沒有照他的意思行動罷了。

因為你有自己的思想，不需要什麼時候都顧全大局。

關鍵字：

標籤:蔡康永, 人生金句, 自我成長, 心靈智慧, 低潮指南

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面