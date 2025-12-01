《動物方城市2》10金句：只有你願意相信我，哪怕連我自己都懷疑自己

記者鮑璿安／綜合報導

在眾多影迷久等之下，《動物方城市2》終於在2025年的11月底上映，講述首部電影事件發生一周後，茱蒂霍普斯（Judy Hopps）與胡尼克（Nick Wilde）雖已正式成為方城市警局（ZPD）的搭檔，但兩人截然不同的性格導致合作充滿摩擦，在追查蛇蹤跡的過程中，從爭執到收穫彼此，也帶給觀眾們許多感人又觸動真心的台詞，一起來看看。

以下微微雷

▲《動物方城市2》在11月26日上映。（圖／迪士尼提供，以下同）



1. 從小到大我習慣了獨來獨往，這不是藉口，但這段經歷讓我最不願意承認。我最大的幸福就是能夠遇到你，我只會耍嘴皮子，笑話你的耳朵，我之前說你拼命過了頭，其實我只想說，我不希望你受傷害，因為這個世界上我最在乎的，對我來說最重要的就是你。



2. 我只想跟你做搭檔，因為你是我的兔子窩，你也是我的依靠。



3. 我根本不在乎我們的不一樣，我真正在乎的是你。



4. 是因為這個世界上只有你願意相信我，哪怕是連我自己都懷疑自己的時候。



5. 我們要繼續破案，讓世界變得更好。



6. 愛你搭檔，下次說這話就是十年後了。



7. 你可以和你的家族不一樣。



8. 憑什麼哺乳動物的規則要套在所有人身上。



9. 我的家人從不讓我肩負什麼使命，因為我沒有肩膀。



10. 夥伴是成功的基石。