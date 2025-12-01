Jennie神級舞台造型！香奈兒斜紋軟呢短裙、Schiaparelli性感露腰火力全開

記者鮑璿安 ／綜合報導

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會新加坡場落幕，Jennie的舞台造型仍舊是大家關注的焦點之一，她以超有魅力的肢體語言把高級時裝穿得既強勢又自然，身為品牌大使的她以一套香奈兒（CHANEL）造型登場，再以 Schiaparelli 的雕塑風格，打造出最具感染力的造型。

▲Jennie的香奈兒造型以濃郁酒紅色與深邃黑色構成視覺主旋律。（圖／品牌提供）

Jennie的香奈兒造型以濃郁酒紅色與深邃黑色構成視覺主旋律，酒紅皮革外套帶有飛行夾克的率性，結構線條讓肩部與腰線更俐落，下半身則穿著黑色斜紋軟呢迷你裙，裙襬鑲上紅色皮革穿鍊，把香奈兒經典包款的細節轉化為服裝語彙，她內搭酒紅絲質短褲，再配上墨鏡、酒紅手套與過膝黑靴，整體既優雅又叛逆，是專屬於Jennie的香奈兒風格。

而另一套Schiaparelli 的造型則完全走向不同風格，她換上短版黑色丹寧外套，金色立體金屬釦子在黑色布料上格外突出，像是為她量身雕出的舞台裝甲。最具存在感的亮點是那條誇張比例的金色雕塑腰帶，以標誌性的金屬工藝勾勒極致腰線，搭配俐落的高腰黑色短褲，她的舞台能量被完全推到最高點。