15款聖誕倒數月曆美翻！可愛萌貓、經典香氛保養一次拿下超划算

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然聖誕節尚未到來，但已經有許多品牌蓄勢待發，已經開始準備年末最重要的節日，尤其是「倒數月曆」絕對是重點看頭，從現在就開始迎接新年新氣象。

＃Diptyque 聖誕倒數月曆

成立Diptyque的三位創辦人，分別是巴黎書商暨插畫家Vincent Puente、當代詩人與作家Victor Pouchet以及擁有大膽而細膩想像力的藝術家Inès Mélia，不僅是喜愛香氛的人，更是在藝術領域有著獨特品味，這次聖誕以冬日的童話故事揭開序幕，宛如巴黎書店的書本般設計，翻開倒數月曆讓人沉浸在藝術與香氣交織的浪漫樂曲之中，一隻小貓悄悄遊走在其中，引領人們探索25格迷人的驚喜。

＃嬌蘭 聖誕倒數月曆

去年以蜂箱呼應品牌經典蜂王乳系列的倒數月曆，今年改以深紅色的書籍封面由瑪莉桑德蕾．維達（Mélissandre Vidal）打造，彷彿把嬌蘭百年歷史的製香故事，一一珍藏在每一格驚喜之中，25格不同的香氛、化妝品、保養品乘載了引以為傲的多款代表性之作，最後更以頂奢的紅寶之吻高訂唇膏正貨，在最後一天迎來最極致的慶祝喜悅。

＃迪奧 2025聖誕倒數月曆

宛如打開巴黎旗艦店蒙田大道30號的高級訂製殿堂，迪奧2025年的聖誕倒數月曆是由Pietro Ruffo所設計的馬戲團嘉年華，燦金吊飾還有雜技演員、馬戲團動物等等，連細節都充滿歡愉的氛圍，24格不同的抽屜更是擁有6款經典香水、4款明星保養還有10款彩妝品項等，還有3款奇幻星願聖誕掛飾是從未發售過的隱藏小物，絕對是粉絲必收藏的焦點。

＃Maison Francis Kurkdjian 2025限量跨年倒數日曆

比起多數的倒數月曆都是盤點12月份，Maison Francis Kurkdjian更注重即將跨過新年的最後7天，將品牌經典的香氣都囊括在此款月曆之中，包含：540水晶之燄、深宵淡香精、耶誕冷杉香氛蠟燭等，令人驚喜的是還有身體油、髮香噴霧，雖然格數沒有很多，但囊括的香氛品項相當全面，等於從頭顧到腳。

＃Acqua di Parma 2025金色假期聖誕倒數月曆

充滿義大利熱情的Acqua di Parma延續過去的傳統，將帽盒打造出倒數月曆的設計，以經典的黃色作爲基調，讓12月天天都有驚喜，包含高端的格調系列、熱賣的藍色地中海系列，而且首度加入50ml正貨在禮盒之中，不僅奢華程度爆棚，更是CP值超高，絕對是很值得擁有的一組。

＃肌膚之鑰 奇幻列車倒數日曆



肌膚之鑰首次在台灣推出倒數月曆，延續今年奇幻列車的主題，夜幕般的藍紫色包裝整個盒身，充滿細碎星辰與光軌，宛如置身一場華麗冒險，許多手繪風格的動物更展現出其精緻絕美的細節，12格的倒數月曆就含有5件正貨商品，包括：奢潤唇膏、幻妍餅、四色眼影等，絕對是收入熱賣作品最佳的好時機。

＃Kiehl’s契爾氏 經典派對倒數月曆



來自美國紐約的潮牌契爾氏總是充滿年輕的活力，不僅包裝顏色非常繽紛，裡面更是收錄了多款明星正貨，包含：1號護唇膏、冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜、酪梨眼霜，售價3980元，裡面有價值超過10000元，總共24款單品可以在聖誕節每天開啟驚喜，同時加強肌膚修護力。

＃克蘭詩 歡慶耶誕12天倒數月曆

以天然植物萃取的克蘭詩針對耶誕節打造12天的倒數月曆，一盒就可以擁有從身體到臉部的所有保養，從8秒售出1支的美唇油、8月甫上市的全新飆速賽車眼霜以及最療癒身心的經典芳香調和沐浴精，都可以一次擁有，而且還有台灣首次登場XXL濃密捲翹睫毛膏，新手、粉絲都可以擁有收藏。

＃benefit 終極美妝魔方倒數月曆

在2025年年末以魔術方塊為靈感，設計出具有巧思可愛的終極美妝魔方倒數月曆，超級可愛的繽紛色彩月曆，每一格都擁有讓人意想不到的驚喜，蘊含洗卸保養5件組、彩妝17件組以及實用週邊2件禮，重點是相當於市價42折可以入手，買到根本賺到。

＃PAUL & JOE 2025巴黎假期倒數月曆

把浪漫的巴黎搬上倒數月曆的設計之中，打造出宛如旅行必備的復古行李箱，裡面乘載24格不同的驚喜禮物，不僅擁有繽紛的西洋菊花卉設計彩妝，更是有經典的可愛貓咪隱藏在其中，當然也少不了熱賣的隔離乳系列，部分更是僅年末才有的限定單品，讓人忍不住想要立刻收藏。

＃M·A·C 未來樂園系列2025年聖誕倒數月曆

以未來樂園為主題設計的M·A·C倒數月曆，將最華麗繽紛的熱賣作品集結，裝入繽紛的箱子之中，24款必收的美妝小物，絕對可以滿足彩妝迷的需求，而且直接送唇膏正貨，簡直就是超佛系，從妝前保養到卸妝應有盡有，更是首度加入限量版凝膠眼膜及刮痧板，立刻走上最新美潮尖端。

＃YSL 奢金流星聖誕倒數月曆

將閃耀夜空中，一顆顆下墜星辰時的浪漫流星雨，刻畫出YSL 2025年的聖誕倒數月曆，首度以雙層設計打造出抽屜般的質感，每一格都是專屬於你的華麗驚喜，24格單品之中更是囊括了迷你版的經典單品，不僅可愛小巧也很適合隨身攜帶，只要購買月曆再贈奢華緞面唇膏系列正貨乙支。

＃The Body Shop XM聖誕璀璨倒數月曆－琥珀橙

以聖誕節最後25個日子為靈感，以The Body Shop最經典的墨綠色為主題，設計出繽紛多彩的倒數月曆組合，25格不同的驚喜之中，有許多標誌性氣味的洗沐，還有身體護理保養系列，熱銷的護手霜也是一次囊括多種香氣款式，一組直接用一整年都很夠。

＃SHIRO 聖誕倒數月曆 2025

來自日本北海道的天然系保養SHIRO以親民價格，帶來療癒體驗，在日本各地人氣超高，在2025年也推出24款單品組合的倒數月曆，不僅有8款常態單品，更收錄了過去曾限定登場的10款產品，以及只在倒數月曆出現的6款全新產品，讓人在體驗熱門保養的日子裡，也能有驚喜。

＃Aesop 寓香之所

向來在空間上都很講究的Aesop把此靈魂也貫徹在2025打造的倒數月曆之中，以想像構築的宅邸外型呈現，總共13道門裡面收納著13款不同的驚喜單品，像是：天竺葵身體潔膚露、雪松橙香護唇膏、賦活芳香護手霜等等，都是相當實用又療癒的保養之作。