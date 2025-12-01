日常3秘訣養出抗老體質！保濕做好＋主力成分穩一半

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、達志示意圖

想讓肌膚維持彈潤、延緩老化，不一定要靠醫美，日常中就能透過穩定且有效的保養步驟打造出「抗老體質」，以下精選出三個最實用、最有感的抗老方式，從生活到保養操作都能輕鬆做到。

Tips 1：補水穩膚，打造健康肌底



抗老的第一步並不是猛擦高濃度成分，而是讓肌膚維持穩定，每天以溫和清潔搭配高保濕化妝水、精華與乳霜，補足水分、鎮定乾燥，穩定的肌底也讓後續抗老成分更容易吸收，是養成「不會亂長紋」的關鍵。

Tips 2：固定使用抗老成分，加強膠原自我更新



想抗老一定要有「主力成分」，可依膚況選擇維他命A（A醇）、胜肽、維他命C等抗老配方，幫助促進代謝、改善暗沉、提升緊緻度，建議從低濃度開始、晚上使用，並按照肌膚耐受度慢慢加強，讓肌膚循序漸進變得更彈嫩緊實。

Tips 3：每天確實防曬，才是真正的抗老王道



不論晴天雨天、室內戶外，「紫外線」都是肌膚老化最大的元兇，想保持年輕，一定要做到每日防曬，並在戶外長時間活動時補擦，只要持續做好防護，就能大幅減少細紋、斑點、鬆弛的形成，是所有抗老保養裡最划算、最有效的做法。

【推薦單品】

＃Natura Bissé 鑽石極緻賦活特效精華，30m、售價14000元

好萊塢明星紅毯前的秘密武器，Natura Bissé鑽石極緻賦活特效精華在25年前就已經鎖定肌膚能量科學概念，運用豐年蝦萃取、芍藥根萃取與延時調節植萃打造出極致超能量青春複合物，可以幫助肌膚針對不同日夜狀態啟動修護能量，打造緊緻光采的細緻美肌。

＃舒特膚 胜肽緊緻賦活精華，30g、售價1590元

專注敏弱肌膚保養領域，舒特膚以此為基礎設計全新胜肽緊緻賦活精華，不選用近年流行的維生素A衍生物，以高純胜肽搭配米粕、雪絨花以及維他命原B5，雖然不是話題配方，但抗老逆齡能力，不會比A醇要差，可以達到更好地撫紋效果之外，同時不容易造成肌膚刺激，不含酒精、香精、paraben類防腐劑，讓人使用起來有感又安心。

＃東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃EX，50ml、售價25000元

以SPA護膚廣受女性喜愛的東森自然美，針對秋冬抗老趨勢，設計出NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃EX，搭載最新P.A.D.光能逆時系統，透過Pro專力雙峰玻色因、AH8抗皺六胜肽、DKK1鑽光彩虹藻，能全方位賦予肌膚緊緻拉提，3D塑形臉部肌膚，重現飽滿澎潤質感。