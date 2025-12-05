乾唇星人搶著入手！冬天最強寶藏級護唇膏＆護唇禮盒一次看

fb ig video search mobile ETtoday

乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看

▲護唇新品。（圖／品牌提供、取自serenitybyirene IG）

圖文／CTWANT

天氣一變冷，就是乾唇星人最怕的時候…但只要選對護唇，嘴唇真的能從暗沉、粗糙一路救回水嫩亮度！今年三款「小編私心很可以」的護唇新品超強登場：Melvita的天然潤澤護唇膏、DOLCE&GABBANA的超奢級紅絲絨唇部保養禮盒、還有The Body Shop的果香潤唇霜禮盒，全都主打養成柔軟、發亮、不黏膩的冬季美唇，一盒搞定乾燥、修護、香氣，完全是今年交換禮物與自用的雙重大坑。

Melvita｜天然系高效修護三強：玫瑰、紅石榴、花蜜一次攻回柔嫩

Melvita冬季直接把手唇保養變成「香氛療癒＋深層修護」雙重享受！其中三款護唇明星最受女孩們期待。玫瑰潤澤護唇膏以玫瑰精華油、杏桃油、蜂蠟打造柔滑不膩的質地，乾皮立刻變得亮亮的；紅石榴豐潤護唇膏則是充滿果香，蘊含紅石榴果油與蜂蠟，抹上去唇瓣也會像喝完果昔一樣飽滿；而花蜜滋養修護膏就是急救級存在，三種修護級花蜜＋乳木果油＋山金車精萃，超乾、超繃、脫皮都能瞬間緩解，睡前厚敷隔天真的很有感。

乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看

▲Melvita玫瑰潤澤護唇膏4.5g／400元、紅石榴豐潤護唇膏4.5g／400元、花蜜滋養修護膏9g／680元。（圖／品牌提供）

D&G｜奢華系唇部修護組：紅絲絨禮盒打開就像送自己一場聖誕儀式

DOLCE&GABBANA的紅絲絨禮盒本身就是收藏級，內含蔓越莓粉砂去角質修護唇霜、天生美膚植萃保濕潤唇油，以及黑皮革Logo手拿包，從去角質到潤澤一次全包。粉砂質地溫和不刮皮，搭配輕盈亮澤的潤唇油能打造「天生唇色很好」的自然亮度，不管是想送禮或犒賞自己，都是最享受的唇部儀式。

乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看

▲DOLCE&GABBANA唇部保養紅絲絨禮盒／3,250元。（圖／品牌提供）

The Body Shop｜果香系三入組：桂花紫莓、草莓、乳油木一次甜到心軟

The Body Shop的果香潤唇呵護原裝禮盒超級適合乾唇星人備用！每罐都是柔滑奶霜質地，桂花紫莓主打甜香＋柔潤光澤；草莓款因為維他命 C、E很足，用後唇色會變得亮嫩；乳油木果版本最純粹，能長效維持柔軟度。從味道到保濕度都很討喜，當唇妝前打底也特別服貼。

乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看

▲The Body Shop果香潤唇呵護原裝禮盒／980元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

