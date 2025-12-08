fb ig video search mobile ETtoday

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案　送閨蜜、女友、交換禮物都有驚喜

>

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲最值得入手的節慶禮物提案。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

聖誕節不只是交換禮物的季節，更是一個把心意具象化、把喜歡包裝起來送給重要之人的時刻。這次以「送禮對象」為靈感，從少女心到率性派，精選4種最值得入手的節慶禮物提案，每一款都讓收禮的人感受到幸福氛圍！

聖誕禮物提案：送閨蜜－限量聯名、展現品味 

閨蜜間的感情，不需要多說，一個眼神就懂。選擇限量聯名單品，就是最默契的時尚暗號。像是丹麥品牌GANNI與迪士尼破天荒合作，把叛逆又自由的黛西變身成GANNI Girl的完美代言；或是KENZO × 塗鴉傳奇FUTURA 2000的創意火花，用原子符號、Boke花卉與KENZO Paris標誌描繪出動感、能量與無限可能。想告訴她：「妳值得最特別的。」

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲GANNI x Disney黛西短版連帽衛衣、GANNI x Disney黛西針織背心。（圖／品牌提供）

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲KENZO FUTURA水藍色繭型衛衣NT$15,300；KENZO 牛皮紙革白色FUTURA手機包；KENZO FUTURA黑色羊毛毛帽。（圖／品牌提供）

聖誕禮物提案：送女友－優雅包款、傳遞愛意

一只令人怦然的包代表愛的形狀，隨身形影不離。挑一款線條簡潔、輪廓俐落的手提包或肩背包，再選大地色、奶油米或溫柔粉色系，保證一拆禮物就怦然心動。無論是日常通勤、還是周末小旅行，這只包都能陪著她、也替你加分：因為這份禮物說的不是時尚，而是「懂妳」。

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲A.P.C. GRACE法裩包；GANNI KAT蝴蝶飾扣小型流浪包； ISABEL MARANT BOLTON HOBO栗棕色麂皮肩背包。（圖／品牌提供）

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲ISABEL MARANT BOLTON復古棕牛皮斜肩包； GANNI毛絨感迷你流浪包；KENZO FUROSHIKI亮粉色迷你斜背包。（圖／品牌提供）

聖誕禮物提案：交換禮物－時髦又實用的驚喜

派對交換禮物永遠最讓人緊張又興奮，送得太普通怕尷尬，太浮誇又怕踩雷。最安全也最時髦的路線就是「實用＋設計感」：針織毛帽立刻營造冬日溫度，而帶點金屬光的飾品更是百搭亮點。一份好禮物不只好看，也要讓對方拆開那刻就覺得幸福滿格。

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲KENZO 銀飾海棠黑色貝雷帽；GANNI 羅紋針織毛帽。（圖／品牌提供）

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲self-portrait Gold Bow Pearl Jacket Earrings；self-portrait Gold Crystal Bows Necklace。（圖／品牌提供）

聖誕禮物提案：送男友－率性Logo T與精緻小皮件 

男生禮物不必複雜，質感才是關鍵。簡約Logo T恤乾淨俐落又百搭，是那種會被他一直穿、穿到你都想偷拿來睡的款式。再搭一件小皮件，卡夾、皮夾或鑰匙包，低調卻富有細節，就是能陪他很久的大人系浪漫。

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲A.P.C. 大VPC白M版GOTS T恤； A.P.C.大學LOGO黑色JADA初剪羊毛衣。（圖／品牌提供）

聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單

▲KENZO BOKE 2.0黑色腰包；KENZO 牛皮紙革卡其色卡夾。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
「戰地風蝦皮店」要拆了！　營業不到1年被爆是違建
GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼　官方證實：賓果
原始連結

關鍵字：

周刊王, 聖誕節, 送禮, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

必學冬天單品清潔法：洗毛衣不縮水、床單更透白無油味 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 2025毛毛鞋推薦！最保暖又實穿8款必收清單　UGG、Crocs根本細腿神鞋 斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！ 美周記／歐舒丹推出聖誕分享禮盒　小容量讓你旅行帶著走 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面