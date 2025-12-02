李李仁分享戶外保暖穿搭！推薦Hilltop防水大衣、雙面穿背心對抗濕冷

記者鮑璿安／台北報導

戶外休閒品牌 Hilltop 山頂鳥 迎來 41 週年，全新推出多款專為台灣氣候打造的冬季機能服飾，邀請李李仁現身演繹，分享自己長期在山林、海邊工作拍戲的戶外穿搭經驗，直呼：「台灣冬天又濕又冷，真的需要一件能一次搞定防風、防水、保暖的外套。」





▲李李仁最推薦的是本季主打的 GORE-TEX 二合一防水石墨烯長版大衣。（圖／品牌提供）



李李仁最推薦的是本季主打的 GORE-TEX 二合一防水石墨烯長版大衣，外層採 GORE-TEX 面料防風、防水、透氣兼具，內層是遠紅外線石墨烯蓄熱羽絨，保暖卻不厚重，兩層可自由拆穿。他笑說過去買過羽絨外套「看起來很暖，但風一吹就穿透，完全不夠」。他也補充若前往滑雪、山區，這件外套完全沒問題，造型與機能一次到位。

談到日常風格，他特別提到自己對格子襯衫的偏愛：「這是我最愛的款式，不會太休閒也不會太正式，而且快乾又舒服，我一定要穿出來亮相。」Hilltop 山頂鳥今年設計延續品牌一貫的戶外基因，但以更貼近台灣冬季濕氣的科技布料做提升，針對台灣人最怕的濕冷，系列以防風、防水、蓄熱三大機能為主軸，可兼顧通勤、會議與戶外活動需求。





▲雙面穿超潑水石墨烯蓄熱羽絨內背心 。（圖／品牌提供）

