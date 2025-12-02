李李仁分享戶外保暖穿搭！推薦Hilltop防水大衣、雙面穿背心對抗濕冷

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

戶外休閒品牌 Hilltop 山頂鳥 迎來 41 週年，全新推出多款專為台灣氣候打造的冬季機能服飾，邀請李李仁現身演繹，分享自己長期在山林、海邊工作拍戲的戶外穿搭經驗，直呼：「台灣冬天又濕又冷，真的需要一件能一次搞定防風、防水、保暖的外套。」

▲▼ 李李仁 。（圖／品牌提供）

▲李李仁最推薦的是本季主打的 GORE-TEX 二合一防水石墨烯長版大衣。（圖／品牌提供）

▲▼ 李李仁 。（圖／品牌提供）

李李仁最推薦的是本季主打的 GORE-TEX 二合一防水石墨烯長版大衣，外層採 GORE-TEX 面料防風、防水、透氣兼具，內層是遠紅外線石墨烯蓄熱羽絨，保暖卻不厚重，兩層可自由拆穿。他笑說過去買過羽絨外套「看起來很暖，但風一吹就穿透，完全不夠」。他也補充若前往滑雪、山區，這件外套完全沒問題，造型與機能一次到位。

▲▼ 李李仁 。（圖／品牌提供）

談到日常風格，他特別提到自己對格子襯衫的偏愛：「這是我最愛的款式，不會太休閒也不會太正式，而且快乾又舒服，我一定要穿出來亮相。」Hilltop 山頂鳥今年設計延續品牌一貫的戶外基因，但以更貼近台灣冬季濕氣的科技布料做提升，針對台灣人最怕的濕冷，系列以防風、防水、蓄熱三大機能為主軸，可兼顧通勤、會議與戶外活動需求。

▲▼ 李李仁 。（圖／品牌提供）

▲雙面穿超潑水石墨烯蓄熱羽絨內背心 。（圖／品牌提供）

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

山頂鳥, 李李仁, GORE-TEX, 冬季服飾, 防水保暖

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

