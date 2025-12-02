越土越愛！《一吻爆炸》被嫌劇情老套　卻人氣爆紅的三大狂點

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

韓劇《一吻爆炸》在開播之後，迅速在網路上累積起超高人氣，雖然被不少觀眾評為「狗血」、「太土」，但討論程度居高不下，更是讓許多人一口氣追到停不下來，到底為何這類作品能擁有如此獨特的兩極化呈現，背後其實有幾個關鍵因素。

1.劇情雖老套，但節奏極快、情緒張力強



《一吻爆炸》並不迂迢，劇情幾乎每幾分鐘就給觀眾一個「刺激點」，不拖泥帶水、毫無廢戲，讓人還來不及思考邏輯，就先被下一個轉折抓住，而且幾乎不拖沓的節奏，會降低觀眾思考門檻，使人自然陷入「再看一集」的循環。

2.角色帶有濃厚戲劇化魅力，情感投射容易



雖然角色設定較為誇張，但主角們孔志赫、高多林在劇中的反差萌、人設衝突和強烈情緒線，使觀眾可以很快找到情感出口，像是霸道卻真心、脆弱卻倔強的衝突感組合，在看似「俗套」的劇情背後，其實有著非常強的情緒吸附力，容易觸發觀眾的共鳴與幻想。

3.滿足「情緒補償」心理，觀看體驗輕鬆無負擔



這類劇最大的魅力，是能讓人在忙碌生活中獲得快速的多巴胺，比起懸疑劇的燒腦、驚悚劇的恐懼，這類型的愛情劇反而更容易會是釋放壓力的管道，不需要思考、也沒有沉重議題，提供了「大腦放空式的快樂」，反而是成為舒壓療癒的出口。