金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

記者鮑璿安／綜合報導

韓星金世正日前背上 Longchamp Le Roseau包款亮相，一只迷你紅包萌度爆表，瞬間成為討論話題。Longchamp 今年以冬日光采與春日繭居雙主題引領趨勢，不僅推出質感雕塑線條的 Le Roseau 系列與柔軟蓬度的 Cocooning 繭居包，更為歲末增添華麗濾鏡。





▲本季最吸睛的新品之一，是充滿雕塑感的 Le Roseau 新款手提包，金世正、Red Velvet隊長Irene示範不同色選。（圖／品牌提供）

本季最吸睛的新品之一，是充滿雕塑感的 Le Roseau 新款手提包，金世正在活動上手拿亮紅色款式，搭配奶油白針織外套，顯得既俏皮又帶點法式優雅；而Red Velvet隊長Irene示範不同色選，看起來更清新甜美。呼應冬日節慶氛圍，品牌同步推出 Sparkling 系列，最吸睛的是 Le Roseau Sparkling 迷你水桶包，以深紅色亮片拼縫而成，光源一照即呈現如冬夜星空般的閃爍效果，搭配烤漆竹節釦展現奢華細節，整體既華麗又迷人。





▲Longchamp為經典包款換上節日限定造型。（圖／品牌提供）

Longchamp 的經典 Le Pliage Xtra，本季以金屬光澤打造「假日金色系」新風格，最具存在感的 Le Pliage Xtra Gold 化妝包與迷你包同步亮相。光澤皮革呈現柔軟蓬度，搭配珠寶般的鏈帶，無論手提或肩背都充滿節日感。不能錯過的還有以「冬季衣物」為靈感延伸出的 Cocooning 繭居包系列，Sweater Tote 以毛衣袖子打結作為手挽設計，像是把衣櫃裡的溫暖直接化成包；Glove Pochette 則把孩子般的手套造型變成手機小包與鑰匙包，能夠收納小物展現童趣；Beanie Bag 則把毛帽縮小成可肩揹或手拿的甜美包款。

同場加映





▲ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，承襲 ISSEY MIYAKE 經典的「Pleats」褶皺精神，以具彈性的羅紋開放式織紋製成，輕盈又具包覆性。當拉伸時，布料會微微透出內容物的輪廓，讓使用者可以直接瞥見手機螢幕，增添互動趣味。整體造型像是一件極簡雕塑，可手拿、掛於包包上，或直接佩戴於身上，打破「手機配件」的制式印象。