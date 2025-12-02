fb ig video search mobile ETtoday

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓星金世正日前背上 Longchamp Le Roseau包款亮相，一只迷你紅包萌度爆表，瞬間成為討論話題。Longchamp 今年以冬日光采與春日繭居雙主題引領趨勢，不僅推出質感雕塑線條的 Le Roseau 系列與柔軟蓬度的 Cocooning 繭居包，更為歲末增添華麗濾鏡。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲本季最吸睛的新品之一，是充滿雕塑感的 Le Roseau 新款手提包，金世正、Red Velvet隊長Irene示範不同色選。（圖／品牌提供）

本季最吸睛的新品之一，是充滿雕塑感的 Le Roseau 新款手提包，金世正在活動上手拿亮紅色款式，搭配奶油白針織外套，顯得既俏皮又帶點法式優雅；而Red Velvet隊長Irene示範不同色選，看起來更清新甜美。呼應冬日節慶氛圍，品牌同步推出 Sparkling 系列，最吸睛的是 Le Roseau Sparkling 迷你水桶包，以深紅色亮片拼縫而成，光源一照即呈現如冬夜星空般的閃爍效果，搭配烤漆竹節釦展現奢華細節，整體既華麗又迷人。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp為經典包款換上節日限定造型。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款 。（圖／品牌提供）

Longchamp 的經典 Le Pliage Xtra，本季以金屬光澤打造「假日金色系」新風格，最具存在感的 Le Pliage Xtra Gold 化妝包與迷你包同步亮相。光澤皮革呈現柔軟蓬度，搭配珠寶般的鏈帶，無論手提或肩背都充滿節日感。不能錯過的還有以「冬季衣物」為靈感延伸出的 Cocooning 繭居包系列，Sweater Tote 以毛衣袖子打結作為手挽設計，像是把衣櫃裡的溫暖直接化成包；Glove Pochette 則把孩子般的手套造型變成手機小包與鑰匙包，能夠收納小物展現童趣；Beanie Bag 則把毛帽縮小成可肩揹或手拿的甜美包款。

同場加映

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，承襲 ISSEY MIYAKE 經典的「Pleats」褶皺精神，以具彈性的羅紋開放式織紋製成，輕盈又具包覆性。當拉伸時，布料會微微透出內容物的輪廓，讓使用者可以直接瞥見手機螢幕，增添互動趣味。整體造型像是一件極簡雕塑，可手拿、掛於包包上，或直接佩戴於身上，打破「手機配件」的制式印象。

關鍵字：

Longchamp, 韓星包款, 節慶時尚, LeRoseau, 亮片包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面