如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

▲▼伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感 。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

▲伊能靜認為愛自己並非虛無飄渺，而是該徹底實踐在身上。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

我們總說要好好愛自己，究竟怎麼做是愛自己呢？伊能靜日前在小紅書分享愛自己的7個祕訣，她強調愛自己並不抽象，可以好好實踐在自己身上。

1.尋找內在的平靜

回到家泡個澡、好好保養一下自己，當我們靜下心來的時候，內心也就能清晰，更能看清楚自己的需求。

2.接納自己的不足

她分享現代人都對自己太過苛刻，總是在內心批判自己，哪件事做得不好，她認為生命中會發生的事情都是對的事。

3.照顧好身體

擁有好的身體是一切，身體是讓你體驗人生的載體，有了健康身體才能讓你經歷人生各種酸甜苦辣，所以一定要好好珍惜身體。

4.給自己充電

建議大家要找到能讓自己身心充電的方式，充飽電以後再繼續走下去。

5.多和正能量的人相處

要知道你的時間很寶貴，不要讓別人消耗你，要選擇可以帶給你正能量的人。

6.學會說不

她認為學會拒絕並不自私，尤其當你覺得不舒服或是勉強的狀況下，保護好自己的時間和精力才是重點。

7.大膽與宇宙為伍

建議設定短期合理可行的目標，這會讓你感到充實和滿足，能夠讓你人生活得更有方向感和成就感。

關鍵字：

標籤:自愛, 心靈平靜, 健康生活, 正能量, 伊能靜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

