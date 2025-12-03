香奈兒走入紐約地鐵！新設計師工坊首秀　萌犬套裝、咖啡杯提袋全登場

記者鮑璿安／綜合報導

每年12月，時尚圈都將目光投射到香奈兒CHANEL Métiers d’art 工坊系列大秀，而今年正值新任藝術總監 Matthieu Blazy 上任後首度掌舵工坊系列，選址於熱情四射的紐約登場，將工坊的極致手工藝術，直接搬進紐約地鐵車廂與月台，與城市日常碰撞出迷人火花。





▲CHANEL 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀，是新任藝術總監 Matthieu Blazy 上任後首度掌舵工坊系列，選址於熱情四射的紐約登場。（圖／品牌提供）

香奈兒與紐約的淵源要從1931 年開始說起，當時Coco Chanel 接到美國百萬富翁、紐約名流 Samuel Goldwyn 的邀請，專程從巴黎前往美國，希望她為好萊塢打造電影服裝。她因此從巴黎出發，抵達紐約再前往洛杉磯，展開短期的美國創作之旅。Matthieu Blazy 也提到，也因為當年Coco Chanel在紐約的旅程，啟發了她日後的創作靈感，從許多「不是上流階層」的女性出發，將穿著深化到個性與生活力量層面。本季造型猶如一場跨越時空的縮寫，橫跨 1920 到 2020 年代，有仿若 70 年代記者、80 年代女強人的職場套裝，也有歌劇廳裡的長禮服。

紐約古老地鐵站Bowery月台化作本季伸展台，模特兒宛如上下班偶然相遇一般，沒有固定章節和流程，重啟品牌與這座城市的愛戀，Matthieu Blazy提到：「紐約地鐵屬於所有人。每個人都會乘坐它：從學生，到大人物；從政治家，到青少年。這是一個充滿神秘而奇妙邂逅的地方，各種流行文化原型在此碰撞，每個人都有自己的目的地，每個人的穿著也都獨具特色。就像在電影裡一樣，他們都是自己故事中的英雄。」

代表性的服裝太多，層層翻飛的薄荷綠羽毛從米色長褲兩側傾瀉而下，上身是幾何鑽石圖騰的亮片吊帶上衣，走動之間分量感十足，彰顯了Matthieu Blazy對極致工藝的卓越設計。另一邊，剪裁俐落的黑色長裙、駝色風衣、粉紅套裝與斑馬紋大衣穿梭在月台，並非難以駕馭，顯得日常輕鬆。工坊工藝依舊是 Métiers d’Art 的靈魂，Lesage 以全新技術把豹紋織進粗花呢，Lemarié 負責那一片片宛如鬱金香花瓣的羽毛流蘇，Atelier Montex 則在 30 年代風格的斜裁吊帶裙上，刺繡出一整片閃耀魚群，向裝飾藝術致敬；Goossens 打造出的玻璃弧面寶石與蜂鳥珠寶，把紐約夜色濃縮在頸間與耳畔。甚至連 1931 年電影《Tonight or Never》的海報也被轉譯成一件「粗花呢海報禮服」，把香奈兒與電影的連結穿在身上。

配件部分，Blazy 不那麼拘謹、玩得更幽默，晚宴包正如牡蠣內藏珍珠一般；花生、蘋果被做成琺瑯小物，像是紐約觀光紀念品被升級為珠寶；還有印滿狗狗臉的亮片套裝與裝飾咖啡杯的手袋，他笑說，「在紐約，兩大必備配件就是狗跟咖啡杯。」連外套內裡的絲質襯裡也不放過，畫上城市天際線與 Coco Chanel 在曼哈頓遛狗的場景，讓紐約真正走進每個人的日常裡。





▲GD權志龍受邀看秀 。（圖／品牌提供）

與此同時，Louis Vuitton 也將 2027 Cruise 系列帶到紐約，讓 Nicolas Ghesquière 與 Pharrell Williams 的創意視角在同一座城市交會。品牌選擇在紐約這座地標級舞台發表新品，不僅呼應美國市場的消費動能回升，更展現 Louis Vuitton 希望在核心市場深化文化敘事的策略野心。對紐約街頭文化、現代工藝與奢華語彙在城市中層層交織，具體呈現 Louis Vuitton 在美國市場重新加速、重回聚光燈中心的企圖。