時間不夠用好焦慮？「4個方法」幫你找回內心平靜

記者曾怡嘉／台北報導

感受到「時間不夠用」的焦慮是現代人普遍的困擾。要有效降低這種焦慮感，關鍵不在於擠出更多時間，而在於調整心態，並重新定義「夠用」的標準。以下提供幾個實用步驟，幫助找回平衡與平靜。

#承認時間是有限的

接受一天只有 24 小時的事實。告訴自己：「我不可能做完所有事情，但我可以選擇做最重要的事情。」試著降低對完美的要求。很多任務做到 80 分就足夠了，把省下的時間和精力用於休息或真正重要的事。

#列出事項的優先順序

太長的待辦清單是焦慮的溫床，試著列出清單的優先順序，可以利用「二八法則」，找出能帶來 80% 成果的 20% 任務，優先處理它們，有可以將同性質的小任務集中在一個時段完成，例如：固定 15 分鐘回覆所有郵件，或固定一個下午處理所有行政雜事。

#擺脫一心多用的陷阱

「一心多用」會消耗極大注意力，導致效率低下和持續的內疚感。建議可以設定固定的「不被打擾時間」，將手機通知靜音，避免在處理重要任務時被分散注意力。

#休息也是一種生產力

休息不足是焦慮的催化劑。疲憊的大腦無法高效運轉，會讓您誤以為時間總是不夠用。安排休息時間就像安排工作一樣，把午休、晚餐和睡眠時間寫入行事曆。試試每天花 5-10 分鐘，單純地專注於呼吸，這能幫助您從對未來的擔憂和對過去的懊悔中抽離，將思緒拉回到當下。