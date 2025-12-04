《動物方城市2》心理測驗快來玩　回答9道題目拿動物身份市民證

記者陳美伶／綜合報導

迪士尼於年末壓軸推出的動畫鉅作《動物方城市2》，上映後就破票房紀錄，吸引全家大小都來觀看，迪士尼特別設計了一款趣味心理測驗，讓影迷透過9道題目就能測出自己的「動物身份」，還能解鎖獲得專屬市民證，快一起來玩玩看！

▲《動物方城市2》動物身份鑑定心理測驗。（圖／翻攝自zootopia2-quiz，下同）

＞＞＞點擊進入測驗＜＜＜

一開始會由茱蒂與尼克隨機一位成為你的夥伴，報上名字填寫市民申請表，並開始進入城市探索，從城市印象到應對突發事件的選擇，不僅趣味十足，更巧妙揭開參與者的個性特質與思維模式。

中途還加進了《動物方城市》第一集的彩蛋，就是尼克故意講笑話給快俠聽，快俠還反應慢的笑出來。

最後還能為尼克與茱蒂拍張紀念照，為這次一起合作辦案劃下完美句點。

完成測驗後，就能看到你的動物身份、個人分析、特質與社恐指數、魅力指數等。往下拉就會看到一份通知單，上面寫著「恭喜你通過《動物方城市》 動物身份鑑定！！現在，你是城市的一份子了，這是你的市民證，請長按下載並妥善保存」，立刻存下來收藏為觀影加分！

無論是已進場觀看的觀眾，還是熱愛心理測驗的朋友，都別錯過，快來探索你的動物身份，並成為這座奇幻城市的一員，你是哪隻動物系居民？一同來揭曉吧！