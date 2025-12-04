fb ig video search mobile ETtoday

《動物方城市2》心理測驗快來玩　回答9道題目拿動物身份市民證

>

記者陳美伶／綜合報導

迪士尼於年末壓軸推出的動畫鉅作《動物方城市2》，上映後就破票房紀錄，吸引全家大小都來觀看，迪士尼特別設計了一款趣味心理測驗，讓影迷透過9道題目就能測出自己的「動物身份」，還能解鎖獲得專屬市民證，快一起來玩玩看！

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

▲《動物方城市2》動物身份鑑定心理測驗。（圖／翻攝自zootopia2-quiz，下同）

＞＞＞點擊進入測驗＜＜＜

一開始會由茱蒂與尼克隨機一位成為你的夥伴，報上名字填寫市民申請表，並開始進入城市探索，從城市印象到應對突發事件的選擇，不僅趣味十足，更巧妙揭開參與者的個性特質與思維模式。

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

中途還加進了《動物方城市》第一集的彩蛋，就是尼克故意講笑話給快俠聽，快俠還反應慢的笑出來。

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

最後還能為尼克與茱蒂拍張紀念照，為這次一起合作辦案劃下完美句點。

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

完成測驗後，就能看到你的動物身份、個人分析、特質與社恐指數、魅力指數等。往下拉就會看到一份通知單，上面寫著「恭喜你通過《動物方城市》 動物身份鑑定！！現在，你是城市的一份子了，這是你的市民證，請長按下載並妥善保存」，立刻存下來收藏為觀影加分！

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

▲動物方城市心測 。（圖／翻攝自Disney）

無論是已進場觀看的觀眾，還是熱愛心理測驗的朋友，都別錯過，快來探索你的動物身份，並成為這座奇幻城市的一員，你是哪隻動物系居民？一同來揭曉吧！

關鍵字：

動物方城市2, 心理測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口 星巴克12／5耶誕派對全品項85折　超熱門貓咪提袋也有優惠 「長女病」5 大特質你中了嗎？　懂事太早、替他人著想卻忽略自己 旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁 不得老闆緣的8種舉動　「未考慮上司能力」讓你累又沒收穫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面