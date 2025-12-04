不只是解救乾荒！CREED、THREE給你香氣療癒新體驗

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季正式來臨，氣溫與濕度的轉換讓肌膚變得乾燥脆弱，也讓人更渴望能夠安撫情緒與身體的細緻呵護。身體保養不再只是日常步驟，更是一段為自己而留的儀式，在過程中帶來安定、放鬆，並重新與身體連結。

CREED推出全新「金萃奢潤身體系列」。以香氣延伸護膚，以質地承載感受，奢潤成分與純淨配方為核心，將CREED代表性的香氣延伸至身體保養，同時追求配方的純淨與整體感受。結合多款常見於高效護膚品中的活性成分，讓香氛不僅停留於氣味層次，更實際回應肌膚所需。

沐浴膠的凝膠質地與水接觸轉化為綿密泡沫，溫和潔淨同時深層滋養肌膚，添加菸鹼醯胺成分，能使肌膚觸感更為細緻，並有效鎖住水分；潤膚乳地輕盈柔潤，觸感細膩不黏膩，配方融合維他命 B5、蘆薈與乳油木果油，在補水、清爽舒緩與滋養之間取得平衡。

▲CREED金萃沐浴膠-阿文圖斯，300 ml，3,280元。

鳳梨與檸檬帶來清新柑橘果香調，廣藿香、樺木與雪松構築出乾淨俐落的木質層次。清爽柑橘與木香沉穩相互平衡，呈現現代、 俐落且富有力量感的香氛風格。

▲CREED金萃潤膚乳-緋夜玫瑰，300ml，3,580元。

以五月玫瑰為核心，融合細緻花香與鮮明果香層次，結合麝香、琥珀與羊絨木細膩又溫暖的木質調性，留下優雅又帶有力量的香氛印象。

THREE以「肌膚與心靈一體」的理念，將每日清潔與保養化為淨化與重啟的儀式。面對現代人因「情緒霧感」帶來的身心失衡，利用精油芳香與按摩手法，溫柔調理肌膚與心緒。讓每一次觸碰肌膚的瞬間，釋放壓力、回歸平衡。

▲THREE ⾹氛甦活洗⼿露，280ml，1,050元、甦活護⼿霜 （00 磐⽯ / 01 花境），40g，1,000元。

洗手露結合「檀⾹⽊精華」與「蜂蜜發酵液」的保濕能量，在洗淨髒污的同時，維持肌膚⽔潤與 細緻觸感， ⾹氣融合品牌原創迷迭⾹精油與普通百⾥⾹精油，散發清新草本柑橘調⾹氣； 護手霜兼具⼿部保濕與指甲修護的2 in 1配⽅，質地延展滑順、快速吸收，深層滋潤乾燥肌膚，同時以乳⾹樹脂強化甲⾯。