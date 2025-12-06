LIFE經典／LeHoo永續選品店開幕潮翻天　淨毒五郎「無包裝店」售價直接打6折

記者蔡惠如／綜合報導

永續商品不再只是概念，而是真正走進日常，LeHoo 永續選品店近期亮相，以永續為核心挑選鞋包、家居、香氛等生活選物；淨毒五郎攜手勵馨基金會，成立全台第一個由非營利組織營運的無包裝清潔劑補充站，讓消費者自帶容器就能購買清潔用品，價格直接打6折。

▲LeHoo永續選品店開賣現在歐洲熱門的SAYE。（圖／品牌提供）

以「質感 × 品質 × 地球友善」為核心的 LeHoo 永續選品店，強調店內所有品牌皆經過 SDGs「生態、社會公平、經濟」三大面向檢視，從材質來源、製程透明到社會議題都有實際成果。首波品牌引進歐洲永續鞋履 SAYE，使用仙人掌、生物基材質與回收物料製作，多年來以復古鞋型、舒適度與環保理念在歐洲時尚圈蔚為話題。

▲荷蘭 O MY BAG 。

▲韓國 PLEATSMAMA 皺褶包。

其他包括荷蘭 O MY BAG 主打公平貿易製程，植鞣皮革與純素皮革並行，包款兼具耐用度與柔軟度；韓國 PLEATSMAMA 則以寶特瓶與玉米材質製成的皺褶包為亮點，2025 年新款 Shoulder Bag 推出 12 色，適合從文青到輕熟各種風格，以及永續認證的丹麥 Bongusta Naram 系列精梳棉飯店級毛巾。業者表示全館至明年 2 月底前，新會員首購滿 3,000 元可享 95 折優惠。

▲丹麥 Bongusta Naram 系列精梳棉飯店級毛巾。

淨毒五郎近期與勵馨基金會合作成立「無包裝環保清潔劑公益販售據點」，民眾自帶容器即可購買碗盤清潔劑、蔬果清潔劑、洗衣精與手洗精，補充站所得將全數支持受暴婦幼服務。開幕當天吸引 50 多位民眾排隊，實際以秤重方式購買清潔用品，減塑同時也做公益。

無包裝補充站依克計價，碗盤清潔劑 0.35 元／g、蔬果清潔劑 0.40 元／g、消臭洗衣精 0.35 元／g、酵素手洗精 0.50 元／g。將補充價換算成與瓶裝相同容量後，等同直接打 6 折，只要自帶容器而已，單瓶可分別省下 70 元至 149 元不等。對固定補貨的家庭而言，價格差距立即感受得到。

淨毒五郎也配合北市環保局推動「循環配送綠色獎勵」，即起至 12 月底，在官網購買並選用循環箱或循環袋，就能獲得 50 元超商商品卡一張，每位會員限領一次。雙 12 期間也提供補充瓶任選 3 入 89 折與滿額折扣。