nomel居家套裝營造舒適節慶感！Studio Doe莫莉系列毛絨外套、飛行帽必收

記者鮑璿安／綜合報導

迎接歲末冬季，各品牌紛紛以嶄新服飾設計呼應寒冬氛圍，nomel 推出的限量 cozy holiday collection 延續一貫的療癒語氣，以節日氣息為靈感，運用紅絲絨、巧克力色與冬日白三種舒心色調貫穿全系列。而 Studio Doe 在「Doe：Molly 系列」迎來一週年之際，以「Same clothes, different stories」為靈感，推出延伸冬季風格的全新單品。

▲ cozy holiday collection主打的寬鬆柔軟衛衣具備恰到好處的包覆感，讓人在冬季也能自在活動 。（圖／品牌提供）

 cozy holiday collection主打的寬鬆柔軟衛衣具備恰到好處的包覆感，讓人在冬季也能自在活動；搭配 monogram 長褲，以輕盈廓形呈現 nomel 經典 Logo，使居家穿搭也能帶出低調時尚感。系列中的針織毛帽與舒適長襪為整體造型增添層次，同時提升溫度感，而節慶專屬的紅色毛絨派對手拿包則成為穿搭亮點，可在居家與外出之間自由切換。nomel 強調，這些單品不只是季節的附屬美學，更是為真正的日常使用而設計——能陪伴清晨慢步調、工作日通勤、甚至輕鬆的節慶聚會，以經典剪裁與嚴選材質支撐「一穿再穿」的實用價值。

▲Studio Doe 的「Doe：Molly 系列」主打 QQ 毛絨材質，以蓬鬆卻輕盈的質地捕捉冬季特性，並透過俐落結構避免厚重感 。（圖／品牌提供）

Studio Doe 的「Doe：Molly 系列」主打 QQ 毛絨材質，以蓬鬆卻輕盈的質地捕捉冬季特性，並透過俐落結構避免厚重感，讓外套在份量與線條間取得穩定平衡。延續品牌對機能與美感的兼具追求，新品外套採用雙面可穿設計，兩面不同材質與色調皆能獨立成立；腰部隱藏式拉鍊則提供短版與長版兩種穿法，讓穿著者能依照天氣與造型自由切換。飛行帽、開襟上衣與細腿褲等配件單品則以軟彈材質強化舒適度，使整組穿搭能自然融入不同生活情境。此外，周年限定的大 U 美背洋裝以俐落線條打造輕盈穿感，讓不同身形、不同氣質的穿著者，皆能以自己的方式詮釋系列精神。

冬季穿搭, 限量款, nomel, StudioDoe, 節慶服飾

