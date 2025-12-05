「最美皇后」秦嵐新劇《亦舞之城》變身芭蕾女神　自律練出零贅肉體態

▲秦嵐新劇化身為優雅堅韌的芭蕾舞藝術家。（圖／取自《亦舞之城》官方微博 ）

圖文／CTWANT

若說《延禧攻略》中的富察皇后是溫婉的白月光，那麼在最新陸劇《亦舞之城》中，秦嵐則化身為優雅堅韌的芭蕾舞藝術家「譚思婷」。該劇改編自小說《誰在時間的彼岸》，講述她退役歸國後，與昔日戀人馮睿（鍾漢良飾）重逢，兩人在現實糾葛與家族責任中，最終破鏡重圓的動人故事。為了完美詮釋芭蕾舞者那種輕盈、挺拔的身段，現年46歲的秦嵐對身材管理更是嚴苛到了極致。究竟這位「最美皇后」是如何在鏡頭前數十年如一日地維持著少女般的纖細體態？今天就來揭秘秦嵐那些讓人佩服得五體投地的自律減肥法！

《亦舞之城》秦嵐減肥法：「66減肥法」與晚上禁食

為了維持上鏡的完美狀態，秦嵐曾語出驚人地表示：「成為明星後，我沒有一天吃飽過！」她最著名的就是「66減肥法」：一餐只吃6顆水餃搭配6顆草莓和一碗清湯，嚴格控制份量以養成小鳥胃。此外，她堅守「晚上6點後不進食」的原則，連含糖量高的水果也一併禁止。吃飯時細嚼慢嚥，遵循「多菜少肉」原則，每餐只吃6-7分飽，將熱量攝取降到最低。

▲秦嵐最著名的就是66減肥法。（圖／取自qinlan__717 IG，下同）



《亦舞之城》秦嵐減肥法：快走5公里取代慢跑

秦嵐認為，標準身材的基礎是「飲食控制＋提升代謝」。比起激烈的跑步，她更推崇「快走」。她每天會堅持快走一小時、至少5公里來幫助發汗，這對膝蓋的負擔較小，更適合女生長期堅持。此外，她也會搭配舉啞鈴強化手臂線條、做瑜伽伸展肢體，這也是她能在《亦舞之城》中展現優美芭蕾身段的關鍵。

《亦舞之城》秦嵐減肥法：隨時隨地「縮小腹」

好身材不只靠練，更靠「維持」。秦嵐有一個隨時隨地都在做的隱形運動——縮小腹。無論是站著還是坐著，她都會提醒自己收緊核心，這不僅能瞬間提升儀態，長期下來還能強化腹部肌肉，讓脂肪不易堆積，練就平坦緊實的小腹。

▲秦嵐新劇《亦舞之城》搭檔鍾漢良。（圖／取自《亦舞之城》官方微博 ）



《亦舞之城》秦嵐減肥法：喝水抗食慾 ＋ 泡熱水澡

秦嵐每天至少喝足2000cc的水。她分享，喝水除了能維持皮膚水嫩、協助燃脂外，更是「抵抗食慾」的神器！當嘴饞想吃甜食時，大口喝水能有效降低慾望。此外，她也習慣泡熱水澡，這對於容易手腳冰冷、循環不好的女生來說，是提升血液循環、恢復好氣色的最佳懶人瘦身法。

▲秦嵐每天至少喝足2000cc的水。（圖／取自秦嵐微博 ）

《亦舞之城》秦嵐減肥法：冰箱貼上封條

秦嵐的自律程度簡直是教科書等級。她曾在微博曬出自家冰箱被貼上「封條」的照片，以此警惕自己晚上絕對不能開冰箱吃東西，連「想吃冰淇淋」的念頭都是罪惡。這種對自我的嚴格要求，或許正是她能從《延禧攻略》一路美到《亦舞之城》，始終穩坐女神寶座的最大原因。

▲秦嵐的自律程度簡直是教科書等級。（圖／取自秦嵐微博 ）



