《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服穿搭同步爆紅、5 套日常時髦風格立刻筆記

▲安恩真與張基龍新劇《一吻爆炸》神奇組合掀起浪漫旋風。（圖／安恩真IG、Netflix提供）

最近讓人心癢癢的韓劇非《一吻爆炸》莫屬！由安恩真與張基龍領銜主演，開播後就以「燙菠菜x白馬王子」的神奇組合掀起浪漫旋風，兩人在劇中的化學反應濃度超高，滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間，直接俘虜全球劇迷。

▲《一吻爆炸》熱度狂飆。（圖／Netflix提供）



而《一吻爆炸》的魅力不只停留在劇情，熱度直接狂飆Netflix台灣韓國雙榜TOP1、全球TOP2！ 這股甜度席捲全世界，連安恩真的私服也被粉絲們瘋狂敲碗解析。以下就來解析安恩真5套最值得照抄的日常Look，從甜到酷、從通勤到約會，通通完美駕馭！

▲安恩真劇中穿搭。（圖／Netflix提供）



安恩真私服穿搭：黑色露肩上衣＋黑色紗裙

安恩真最擅長把性感穿得剛剛好。黑色露肩上衣露出肩頸線，整體線條乾淨俐落，一點都不浮誇，搭上黑色紗裙後，瞬間增添輕盈與女人味，像是走在街頭就能自帶浪漫濾鏡。全黑造型自帶高級感，露肩＋紗裙的小性感讓人心動，最適合參加正式場合、約會、聚餐時穿搭！

▲安恩真最擅長把性感穿得剛剛好。（圖／安恩真IG，下同）



安恩真私服穿搭：紅色針織衫＋灰色上衣＋黑色百摺長裙

這套暖冬甜妹三色公式、是秋冬萬用公式，配色高手都這樣穿！安恩真這套穿搭完全展現色彩功力—紅 × 灰 × 黑的組合穩、溫柔又不無聊，紅色針織溫暖有元氣又顯白，灰色調和亮度，黑色百褶裙則負責把整體變得更顯瘦、拉長比例，通勤、約會都百搭。

安恩真私服穿搭：高腰牛仔寬褲＋白色荷葉領雪紡or黑色合身襯衫

安恩真常穿的高腰寬褲，可說是韓妞衣櫃中永遠最可靠的朋友，更掌握比例魔法，上窄下寬最顯瘦！白色荷葉領雪紡襯衫，甜美、溫柔、帶一點浪漫書卷味，而黑色收腰合身襯衫，更成熟俐落，襯托出她的細腰與氣場。以牛仔褲搭配襯衫、風格自由切換，100%日常、100%實穿性。

安恩真私服穿搭：白色上衣＋米駝色針織背心＋深色牛仔褲

這套是標準「跑咖文青女孩 Look 」！安恩真以白色上衣打底、駝色高領背心拉出秋冬氛圍，外加深色牛仔褲穩定色調，看起來乾淨舒服、也不失層次感。白×駝是秋冬最不會失手的配色，針織背心是懶女孩層次神器，適合通勤、上課、週末跑咖。

安恩真私服穿搭：深咖啡色夾克＋白色平口上衣＋黑色寬版西裝褲

這套完全展現安恩真的小帥氣，深咖啡夾克讓整體有沉穩調性，內搭白色平口上衣小露鎖骨、增添女人味，最後用寬版黑色西裝褲把比例拉到最好。中性率性風是韓星最愛的小性感公式，寬版西裝褲讓腿又長又挺，秋冬就來一套帥氣路線的風格！

