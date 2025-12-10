2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！甜中帶酷的質感　9款必收單品一次看

fb ig video search mobile ETtoday

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲秋冬流行摩卡慕斯穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

如果說去年秋冬是「美拉德一把火」，那今年就是「摩卡慕斯」全面接管時尚版面！深棕、卡其、駝色等中性色調不再只是安全牌，而是穿上後能立刻提升質感的魔法色系，不僅耐看、百搭，更藏著專屬秋冬的溫暖氣息。這次就來分享「摩卡慕斯」必收單品，讓秋冬穿搭甜而不膩、酷而不冷，質感直接滿級。

摩卡慕斯推薦單品：adidas舞動系列、運動休閒系列

秋冬穿搭想要舒服又要潮？adidas舞動系列就是這股氛圍的代名詞。以絲絨材質重新詮釋運動套裝的潮流，駝色與焦糖色更顯高級，穿起來就像把整個秋天披在身上。

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲adidas舞動系列以絲絨材質重新詮釋運動套裝的潮流。（圖／品牌提供）

最不能錯過的就是經典三線錐形褲，是小腿救星、臀腿修飾神器。側邊落地三線拉出俐落線條，瞬間把下半身變成收窄A-line，超顯瘦、超顯比例。搭配同色tracksuit上身就是無敵套裝效果，活力、年輕、俐落，不穿真的會後悔。

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲adidas絲絨運動外套／3,490元，絲絨運動長褲／2,690元。（圖／品牌提供）

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲adidas毛料運動外套／4,290元，連帽長袖上／2,890元。（圖／品牌提供）

摩卡慕斯推薦單品：STEVE MADDEN「摩卡甜心 Mocha Charm

STEVE MADDEN直接把2025流行代表色「摩卡慕斯」端上伸展台，推出全新「摩卡甜心」系列，甜中帶苦、酷中透柔，率性女孩必收的長靴、叛逆×優雅的豹紋平底鞋、軟萌可愛到不行的毛絨瑪莉珍鞋。

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲STEVE MADDEN LIANA微皺細跟直筒靴／5,980元。（圖／品牌提供）

色系以柔和棕調為核心，不只呼應秋冬氛圍，更能和任何大衣、針織、厚外套完美匹配。無論是甜系還是酷系，今年秋冬鞋櫃真的不能沒有一雙摩卡色！

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲STEVE MADDEN SIANNA簡約尖頭前包後空涼鞋／3,280元。（圖／品牌提供）

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲STEVE MADDEN TOASTY泰迪毛毛瑪莉珍鞋／2,680元。（圖／品牌提供）

摩卡慕斯推薦單品：CHARLES & KEITH 摩卡系新品

說到摩卡慕斯色調，就不能漏掉CHARLES & KEITH這季的高質感組合，結合復古輪廓與現代設計元素，優雅又實用。

第一款必收的是Philomena金屬鍊托特包。深咖啡色調沉穩又有力量，金屬鍊條帶出都會摩登感，無論上班或周末出遊都能瞬間提升整體精緻度。這種低調奢華就是摩卡穿搭最迷人的地方。

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲CHARLES & KEITH Philomena金屬鍊托特包／2,790元。（圖／品牌提供）

第二款則是Silko綁帶瑪莉珍休閒鞋。深棕絨面細膩溫潤，搭上粉嫩緞帶綁帶，甜美與成熟取得完美平衡。鞋型融合瑪莉珍的經典與運動鞋的舒適，穿上後包覆度超高、腿型直接變修長。通勤、逛街、週末小旅行，都能讓步伐輕盈又帶點小淘氣。

2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡

▲CHARLES & KEITH Silko綁帶瑪莉珍休閒鞋／2,390元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

